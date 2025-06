La bomba sconvolge il calciomercato: Dybala è ad un passo dalla firma

Paulo Dybala rischia di sconvolgere il calciomercato: l’attaccante argentino è ad un passo dalla firma, la notizia è clamorosa

Gli ultimi mesi della stagione non sono stati facili per Paulo Dybala che, a causa dell’infortunio subito a marzo contro il Cagliari, è stato costretto a guardare dalla tribuna i propri compagni giocare, non facendo però mai mancare il suo sostegno.

Alla fine, la Roma non è riuscita a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e l’attaccante argentino non può non sentirsi rammarico per non essere riuscito ad aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo. Tuttavia, sia per Dybala che per la Roma non c’è tempo di piangere sul latte versato e si è subito voltato pagina pensando alla prossima stagione dove i giallorossi saranno guidati da Gian Piero Gasperini.

Ma che ne sarà di Dybala? Il futuro della Joya è uno degli argomenti più chiacchierati tra i tifosi e tutti stanno attendendo novità in merito ad un possibile rinnovo del contratto. In molti sono preoccupati per il fatto che tale rinnovo non sia ancora arrivato e temono Dybala possa andare via in questa sessione di mercato, considerato l’interesse dell’Atletico Madrid.

Riguardo il futuro dell’argentino, però, è arrivata una notizia clamorosa che non può non lasciare indifferenti i tifosi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Roma non ha intenzione di lasciarlo partire e sta lavorando per siglare il suo rinnovo quanto prima.

Roma, Dybala resta: l’argentino pronto a rinnovare il contratto

La notizia tanto attesa dai tifosi della Roma è finalmente arrivata: Paulo Dybala vestirà la maglia giallorossa anche il prossimo anno. L’attaccante argentino, che già lo scorso anno aveva giurato amore per il club capitolino rifiutando i soldi arabi, è deciso a restare nella Capitale e decisiva nella sua scelta è stato pure l’arrivo di Gasperini.

Fu proprio con il tecnico di Grugliasco, infatti, che Dybala esordì in Serie A nel 2012 con la maglia del Palermo e la Joya è entusiasta di poter tornare a lavorare con lui. Come raccontato da Tuttomercatoweb.com, inoltre, la Roma stessa considera Dybala un punto fermo e non ha intenzione di cedere il giocatore argentino nonostante le importanti avances dell’Atletico Madrid che potrebbe comunque tornare all’assalto.

Per evitare l’attacco spagnolo, la Roma vuole ora blindare Dybala e l’argentino è pronto a trattare per rinnovare il suo contratto oltre il 2027, spalmando l’ingaggio su più stagioni. La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la volontà di entrambe le parti di voler continuare insieme potrebbe mettere il tutto in discesa, per la gioia dei tifosi romanisti che non vedono l’ora di rivedere Dybala indossare la maglia giallorossa per un altro anno.