Anguissa via da Napoli, il nome del nuovo club mette i brividi

Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli in estate: un club estero ha appena presentato l’offerta, la risposta dei partenopei.

Tra gli artefici del quarto scudetto nella storia del Napoli c’è sicuramente Zambo Anguissa. Sotto la guida di Antonio Conte l’ex centrocampista di Marsiglia, Villarreal e Fulham ha ritrovato lo smalto di due anni fa, quando si rivelò un acquisto decisivo per i partenopei all’epoca guidati da Luciano Spalletti.

Sei le reti messe a segno da Anguissa nello scorso campionato, a cui si aggiungono 5 assist forniti ai propri compagni. In più una serie di prestazioni di livello assoluto che lo hanno fatto tornare la vera colonna del centrocampo azzurro. Conte ha già fatto sapere a De Laurentiis e Manna che Anguissa è uno dei giocatori da cui bisogna assolutamente ripartire in vista di una stagione molto impegnativa, che vedrà i partenopei impegnati non solo in campionato e in Coppa Italia, ma anche nella Supercoppa Italiana e in Champions League.

Tuttavia le indiscrezioni che continuano a circolare sul futuro del centrocampista camerunese non fanno dormire sonni tranquilli all’allenatore del Napoli. Il rinnovo unilaterale esercitato dal club sul precedente accordo – che scadeva nel 2025 – ha esteso l’intesa fino al 2027: nonostante ciò non è così scontato che Anguissa rimanga a Napoli.

Anguissa via: offerta dalla Turchia, tifosi in allarme

Come riportato da Tuttosport, infatti, sembra che un club estero abbia messo gli occhi sul 29enne di Yaoundé e sia disposto a presentare un’offerta allettante a Manna e De Laurentiis per convincerli a lasciar partire il giocatore. Si tratta del Besiktas, intenzionato a costruire una squadra di livello per competere al meglio con Galatasaray e Fenerbahce.

Lo storico club di Istanbul ha voluto tastare il terreno con una proposta da 12 milioni di euro per il forte centrocampista del Napoli. Offerta che però non ha minimamente soddisfatto gli azzurri, che hanno subito provveduto a rispedirla al mittente. La dirigenza partenopea è stata molto chiara: il valore di Zambo Anguissa è molto più elevato, pertanto ci si siederà al tavolo delle trattative solo di fronte a una proposta all’altezza.

Già nelle prossime settimane si capirà il reale interesse del Besiktas: il club turco, stando alle voci, potrebbe rilanciare con un’offerta più alta (più o meno intorno ai 20 milioni) senza però andare troppo oltre. Anguissa, dal canto suo, preferirebbe rimanere al Maradona.