Nuovo allenatore Parma, pista straniera: firma l’ex Barcellona?

Il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Cristian Chivu passato all’Inter: si apre anche la pista straniera.

I ducali hanno intenzione di fare un campionato di alto livello, al di là delle cessioni che potrebbero esserci e l’obiettivo di Krause è quello di scalare pian piano la classifica e provare ad arrivare al decimo posto in classifica ed evitare qualsiasi problema.

Il futuro del Parma si decide proprio nei prossimi giorni, con il nuovo allenatore che ora è sempre più vicino e ora la scelta è tra due o tre profili.

Nuovo allenatore Parma: si scalda la pista estera

Il progetto del Parma non è in fase calante, almeno nelle idee di Krause che vuole portare comunque nomi importanti alla corte dei ducali per continuare alla grande anche nelle prossime stagioni, provando a superare pian piano altri step.

Il futuro del Parma passa dalla scelta del prossimo allenatore, decisiva anche per iniziare a fare mercato e per poter migliorare la rosa per puntare a tutti gli obiettivi che verranno prefissati.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Parma è pronto a scegliere il suo nuovo allenatore: può firmare l’ex Barcellona, ora pronto ad arrivare in Serie A.

Allenatore Parma, spunta la pista Van Bommel

Il Parma sta cercando un nuovo allenatore a cui affidare le sorti della rosa per la prossima stagione e per il futuro. L’obiettivo è quello di creare una rosa giovane e capace di reggere il peso di un campionato molto complicato come la Serie A.