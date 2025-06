Tudor firma e batte i pugni: lo vuole a tutti i costi

Igor Tudor comincia a costruire la sua Juventus: il tecnico croato lo vuole a tutti i costi in maglia bianconera, parte l’assalto

Per la Juventus è scattata la missione Mondiale per Club e lo farà con Igor Tudor al comando della squadra. Dopo la conferma di Comolli in conferenza stampa, è arrivato anche il rinnovo fino al 2027 per il tecnico croato che è pronto a dare tutto.

Una conferma che ha fatto certamente felice Tudor che ha già indicato alla società bianconera i giocatori che ritiene intoccabili e attorno al quale vuole costruire il suo progetto come ad esempio Kenan Yildiz o Manuel Locatelli. Subito dopo la sfida contro il Venezia, l’allenatore di Spalato aveva fatto sapere come la rosa della Juventus non andasse rivoluzionata completamente e che per migliorarla sarebbero bastati almeno 3-4 innesti di caratura importante per ambire a grandi traguardi.

Oltre ad aver indicato i giocatori che vuole al suo fianco in questa sua avventura, Tudor è pronto anche a dare una mano in chiave mercato dove vuole avere voce in capitolo. La Juventus nutre grande fiducia nel proprio allenatore ed è decisa ad ascoltare le sue richieste, purché queste siano ovviamente ragionevoli e rientrino nei parametri economici della società.

Il primo nome chiesto da Tudor per rinforzare la rosa è quello di un giocatore che già era nei radar bianconeri, vale a dire Ederson dell’Atalanta, considerato l’obiettivo numero uno per il centrocampo.

Juventus, ritorno di fiamma per Ederson: Tudor lo vuole ad ogni costo

La Juventus è intenzionata a fare un tentativo per Ederson. Stando a quanto riportato da Sky Sport il centrocampista brasiliano, già finito nel mirino dei bianconeri in passato, è il primo obiettivo per aumentare la qualità in mezza al campo ed è ritenuto il profilo ideale per Tudor, a cui il giocatore piace molto. Tuttavia, la trattativa non si prospetta semplice per svariati motivi.

Uno di questi riguarda l’aspetto economico dato che l’Atalanta è bottega carissima e chiede almeno 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra elevata, ma non troppo soprattutto per le squadre arabe, tra queste l’Al Hilal di Simone Inzaghi che avrebbe intenzione di inserirsi mettendo sul piatto un’offerta importante.

Ad oggi, la Juventus ha mostrato solo interesse per Ederson senza farsi avanti con un’offerta ufficiale e sta valutando il momento giusto per poter fare la propria mossa. Come detto, il centrocampista è l’obiettivo numero uno dei bianconeri che, però, stanno comunque vagliando alternative qualora non trovassero l’accordo con la Dea e portano i nomi di Davide Frattesi e Sandro Tonali, la cui richiesta di 80 milioni del Newcastle è ritenuta eccessiva.