Accordo per Donnarumma, c’è l’annuncio: è cambiato tutto

Cambia tutto nel futuro di Gianluigi Donnarumma: trovato l’accordo, arriva il clamoroso annuncio che spiazza tutti

Attualmente impegnato nel Mondiale per Club, Gianluigi Donnarumma non ha ancora definito quello che è il suo futuro al Paris Saint-Germain, sebbene la sua intenzione sia quella di rimanere.

Sia dopo la finale di Champions League vinta contro l’Inter, sia al termine della sfida dell’Italia contro la Moldova, il numero uno della Nazionale aveva fatto sapere come il rinnovo fosse imminente e che bisognava solamente mettere nero su bianco, ma ad oggi non ci sono novità. Donnarumma ha sempre fatto sapere di trovarsi molto bene a Parigi, ma allo stesso tempo è chiaro che i matrimoni si fanno in due ed in questo senso il PSG ancora non ha fatto il passo decisivo.

Tutto fa pensare che il rinnovo possa essere sancito dopo il Mondiale per Club, ma tale ritardo non può non aumentare le voci di mercato attorno a Donnarumma. Il portiere era finito nel mirino della Juventus che stava pensando a lui come possibile sostituto di Di Gregorio, ma tale pista si è raffreddata negli ultimi giorni per volontà dei bianconeri che hanno deciso di puntare per un altro sull’ex portiere del Monza.

Sulle tracce di Donnarumma si sarebbe ora messa, però, un altro top club europeo che sarebbe pronto ad intromettersi nella trattativa tra il portiere ed il PSG per portarlo dalla sua parte, ovvero il Manchester City.

Donnarumma-PSG, irrompe il Manchester City: c’è l’annuncio

Il Manchester City è pronto a fare sul serio per Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo tra il portiere ed il Paris Saint-Germain non c’è ancora stato e secondo Football Insider i Citizens si sarebbero inseriti prepotentemente nella trattativa per portare il numero uno della Nazionale in Inghilterra.

Stando a quanto riportato dal giornalista Peter O’Rourke all’interno del podcast del noto sito inglese, Donnarumma è divenuto il principale obiettivo del Manchester City che sarebbe “pronto a fare di tutto” pur di portare il giocatore alla corte di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo pure ha grande stima di Donnarumma e sarebbe ideale per il suo gioco, visto che il portiere del PSG sa giocare anche con i pedi e sarebbe perfetto per la costruzione dal basso che vuol fare l’allenatore dei Citizens.

L’interesse del Manchester City mette dunque fretta al Paris Saint-Germain che deve quanto prima blindare Donnarumma se non vuole che il portiere si stanchi di aspettare e decida di ascoltare l’offerta del club inglese qualora questa si presentasse. Da parte del club parigino, comunque, filtra ottimismo sul rinnovo ed è sicuro del fatto che Donnarumma vestirà la sua maglia anche il prossimo anno.