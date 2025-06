Bomba Sky, nuovo obiettivo Juventus: colpo in porta

La Juventus ha in mente un nuovo obiettivo per la propria porta: Sky Sport lancia la bomba, ecco di chi si tratta

Fino ad oggi, la Juventus non ha ancora effettuato dei movimenti sul mercato sia in entrata che in uscita, preferendo andare al Mondiale per Club con la stessa rosa che ha chiuso la stagione.

Questo, però, non vuol dire che i bianconeri non siano completamente inoperosi, anzi tutt’altro. La dirigenza è cosciente che la squadra vada rinforzata ed ha intenzione di accontentare Igor Tudor che chiede almeno 3-4 innesti di qualità per migliorare la rosa in ogni reparto. In attesa di capire quali giocatori lasceranno il club, la Juventus ha già inserito alcuni nomi nella lista della spesa ed uno degli obiettivi prioritari è Viktor Gyokeres, indicato come il sostituto ideale di Dusan Vlahovic.

A centrocampo, invece, la Juventus sta seguendo Ederson dell’Atalanta considerato l’obiettivo principale, mentre le alternative sono Sandro Tonali e Davide Frattesi. Per quanto riguarda la porta, i bianconeri si erano interessati a Gianluigi Donnarumma, ma l’imminente rinnovo con il PSG ha raffreddato la pista e tutto fa pensare che Di Gregorio resterà il portiere titolare. Diverso, invece, il discorso riguardante la Juventus Next Gen dove c’è eccome la volontà di piazzare un colpo tra i pali.

La dirigenza vuole rafforzare ulteriormente anche la propria under 23 che ha sfiorato la promozione in Serie B disputando un super campionato e nel mirino ha messo Alessandro Nunziante, estremo difensore del Benevento.

Juventus, colpo in porta per la Next Gen: piace Nunziante del Benevento

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus sta seguendo con grande interesse ad Alessandro Nunziante, estremo difensore del Benevento, per rafforzare la Next Gen. Attraverso il proprio sito, il noto esperto di mercato fa sapere come i bianconeri stimino molto il portiere classe 2007 che verrebbe aggregato sì alla formazione under 23, ma con possibilità di sfondare in prima squadra.

Da sempre, la Juventus ha sempre dato grande importanza al proprio progetto giovanile e portare a Torino Nunziante sarebbe un bel colpo per la Vecchia Signora che vuole mettere le mani su uno dei portieri italiani di maggior talento. Oltre ad essersi messo in mostra con il Benevento, Nunziante è stato anche convocato dall’Italia U19 per l’ultima tornata di qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.

Nell’ultima Serie C, Nunziante ha collezionato 29 presenze impreziosite da 9 clean sheet che confermano il suo talento tra i pali. La Juventus lo ha messo nel mirino e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta dei bianconeri, anche se il Benevento farà di tutto per non perdere il proprio gioiello.