Calciomercato: firma con i nerazzurri, lo porta il nuovo agente

Cambia il destino del calciatore che ha deciso di chiudere il rapporto con il suo vecchio entourage. Adesso, a gestire il futuro dell’attaccante, ci sarà un nuovo procuratore che ha grandi rapporti con i nerazzurri.

Svolta a sorpresa nella carriera del calciatore, considerato un vero e proprio predestinato. Reduce da una stagione altalenante, adesso è pronto a misurarsi con il grande calcio anche grazie al cambio di direzione voluto fortemente dopo i risultati ottenuti nel corso di questi mesi.

Ciò l’ha spinto a cambiare agente per provare a dare una sterzata diversa al suo futuro. Adesso c’è realmente la possibilità di un arrivo in nerazzurro visto che la nuova agenzia ha degli ottimi rapporti con la società che potrebbe pensare di acquistarlo ad un prezzo relativamente basso.

Il mercato è imprevedibile e regala spesso delle grandi sorprese, come in questo caso. Il cambio di direzione può avvenire già nelle prossime settimane grazie alla scelta del ragazzo di affidarsi ad un’altra agenzia di procuratori, molto attiva in Italia.

Ciò potrà aiutarlo a scegliere, serenamente, una nuova destinazione visto che le scelte non mancheranno. Infatti, il nuovo agente è molto abile sul mercato e saprà trovare la soluzione migliore per il nuovo assistito, che ha deciso di affidarsi a Giuseppe Riso per il futuro.

Calciomercato: il nuovo agente lo porta in nerazzurro

La Gr Sport, che può contare davvero su tantissimi giocatori, fra i più noti Tonali, Frattesi, Buongiorno e Rovella, e tanti altri, da oggi avrà un giocatore in più visto che il ragazzo ha deciso di seguire l’esempio di altri suoi colleghi ed affidarsi all’esperienza di Giuseppe Riso.

Il procuratore, in buoni rapporti con tante squadre italiane, adesso dovrà lavorare per trovare un’altra società disposta ad investire sul ragazzo che è reduce da un’annata deludente a Parma.

Il futuro di Man adesso può cambiare: l’esterno rumeno, infatti, è pronto a cambiare maglia dopo il cambio di agente.

Man all’Atalanta?

Dennis Man è pronto a salutare Parma in questa sessione di mercato. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate da tmw, l’esterno ha deciso di cambiare procuratore. Ha firmato con una nuova agenzia, la GR Sport di Giuseppe Riso.

Il procuratore, fra i più importanti ed influenti d’Italia, potrà lavorare per portare all’Atalanta Man che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Anche la Lazio è sullo sfondo, un’altra società che ultimamente ha fatto dei buoni affari con l’agente che adesso dovrà gestire anche il futuro di un altro talento come il rumeno, che vuole dare una svolta alla sua carriera.