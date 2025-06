Caos totale tra Nazionale e Juve: “L’ultimo scandalo”

Scoppia il caos in Nazionale dopo l’arrivo di Gattuso come nuovo ct: c’entra anche la Juventus, l’attacco è durissimo

Dopo giorni di trattative, l’Italia ha ufficializzato l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo ct. L’allenatore, che quest’anno ha guidato i croati dell’Hadjuk Spalato chiudendo il campionato al terzo a -2 dalla vetta, ha preso il posto dell’esonerato Luciano Spalletti.

Un esonero burrascoso e che ha lasciato evidenti strascichi come si è intuito dalle dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina prima e da quelle dell’ex ct poi. La FIGC, però, non ha voluto più aspettare vedendo la qualificazione al Mondiale nuovamente a rischio ed ha deciso di affidare la panchina all’ex centrocampista del Milan che, pur non avendo ottenuto grandi successi in carriera, è stato ritenuto idoneo per dare la giusta carica agli Azzurri.

Nel girone di qualificazione, l’Italia è terza in classifica a -9 dalla Norvegia capolista dopo la disfatta di Oslo e la sofferta vittoria contro la Moldova. Una situazione che rende molto complicata la qualificazione diretta al prossimo Mondiale e c’è il forte rischio che gli Azzurri debbano passare nuovamente dai playoff come capitato nelle ultime due edizione dove siamo rimasti a guardare la competizione iridata dal divano di caso.

L’Italia non può permettersi di restare a casa per la terza edizione di fila ed è per questo che ha voluto un tecnico con la grinta e la determinazione di Gattuso, utile a spronare la squadra. Tuttavia, non tutti sono felici dell’arrivo dell’allenatore di Corigliano, tra questi il giornalista Paolo Ziliani che su X ha lanciato un duro attacco alla Nazionale, tirando in ballo anche la Juventus.

Ziliani contro l’Italia: c’entra anche la Juventus, l’attacco è durissimo

Domenica Gennaro Gattuso è divenuto il nuovo commissario tecnico dell’Italia ed è stato definito quello che sarà il suo staff. Assieme al tecnico calabrese, torneranno in azzurro coloro che hanno lasciato il segno nella vittoria del Mondiale 2006 come Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, così come ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci, campione d’Europa con gli Azzurri nel 2020.

Scelte che, però, non piacciono per niente a Paolo Ziliani che tramite il suo profilo X ha attaccato l’Italia, affermando come sia in corso una juventinizzazione degli Azzurri. Il noto giornalista, che da sempre nutre un grosso astio nei confronti della Juventus, ha sottolineato come dopo Buffon, l’arrivo di altri ex giocatori che hanno vestito la maglia bianconera in passato non è altro che un piano di Gravina per trasformare l’Italia in una Ital-Juve mentre incombe la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale.

Per Ziliani, la FIGC non pensa agli interessi della Nazionale, ma solo a creare una squadra a tinte bianconere per il tornaconto del presidente federale che tratta la nazionale “come se fosse un suo giocattolo”. Un attacco durissimo e senza precedenti quello di Ziliani che, però, ha raccolto molti consensi, soprattutto tra i non tifosi bianconeri e chi, come lui, non prova simpatia per la Vecchia Signora.