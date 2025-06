L’ex ct torna in panchina: arriva l’annuncio

Ritorno in panchina per l’ex ct che passa dalla finale di Wembley del 2021 ad una nuova avventura: ecco dove.

Importanti novità sul destino dell’allenatore che ha già avuto modo di confrontarsi con la dirigenza ed il presidente. Le prossime settimane saranno decisive per l’ex ct che è pronto a vivere una nuova esperienza in panchina.

Sta per concludersi la telenovela relativa al nome del prossimo allenatore che dovrà guidare la squadra che è reduce da alcuni risultati non proprio soddisfacenti.

Ecco perché servirà il supporto di tutti per tornare di nuovo in alto e tentare un altro miracolo sportivo. Per il momento, dopo aver incassato le dimissioni del mister, la dirigenza s’è messa a lavoro per trovare un altro allenatore e fra i profili individuati c’è anche l’ex ct che, addirittura, si sarebbe proposto al presidente che dovrà scegliere la prossima guida.

Cambio in panchina: prendono l’ex ct? Ecco le ultime

Gareth Southgate è pronto a tornare in panchina per allenare una leggenda come Robert Lewandowski.

E’ questa la notizia riportata dai media polacchi relativi al prossimo ct della Nazionale, dopo le dimissioni di Michal Probierz che ha lasciato dopo le frizione con l’ex bomber del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Przeglad Sportowy Onet, Southgate si è proposto alla Federcalcio polacca manifestando la sua disponibilità ad assumere la guida della Polonia.

Southgate nuovo ct della Polonia?

L’addio di Probierz è arrivato dopo lo scontro avuto con la stella della Nazionale nonché capitano della squadra, Robert Lewandowski. L’attaccante aveva annunciato, pubblicamente, una pausa a causa delle frizioni avute con l’ex ct che successivamente ha dato le sue dimissioni.

Ecco perché adesso la Federazione s’è messa a lavoro per trovare un nuovo ct per la Nazionale polacca, che possa trovare il via libera della squadra e anche di Lewandowski che è una figura molto importante che ha il suo peso all’interno della squadra e del movimento calcistico.

Southgate è una possibilità per la Polonia, anche perché l’ex ct ha voglia di ripartire dopo le deludenti esperienze con la Nazionale inglese. Inoltre, c’è stato il contatto diretto con l’allenatore che si sarebbe proposto ai dirigenti. La scelta, però, non è stata ancora fatta. Al vaglio della Federazione ci sono diversi allenatori stranieri come: Nenad Bjelica, Miroslav Klose, Winfried Schafer e Carlos Queiroz. Oltre ad altri candidati polacchi, pronti ad ereditare la panchina di Probierz.