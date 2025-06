Serie A, ecco il nuovo allenatore: ha soltanto 29 anni – Sky

La clamorosa scelta arriva per una panchina di Serie A, con l’allenatore di soli 29 anni scelto come annunciato da Sky Sport.

Si tratta di un vero e proprio predestinato, annunciato nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, con l’annuncio arrivato da parte dell’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, che ha svelato la scelta fatta da parte di uno degli ultimi club che va a sistemare così quella che è la situazione per la propria panchina.

Il vice di Arteta all’Arsenal, Carlos Cuesta, sarà il nuovo allenatore in Serie A. Si tratta di un collaboratore tecnico della panchina che ha già lavorato in Italia nella gestione dell’Under 17 della Juventus, da giovanissimo. Addirittura allena dal 2014, quando aveva soltanto 19 anni, gestendo l’Under 17 dell’Atletico Madrid da vice. Una notizia a dir poco sorprendente considerando che dovrà allenare calciatori che sono addirittura più grandi di lui essendo soltanto un classe ’95.

Dall’Arsenal alla Serie A: scelta fatta in panchina, ha solo 29 anni

Arriva dall’Arsenal, ma nonostante la giovane età è anche un ex Juventus e Atletico Madrid, come collaboratore delle formazioni giovanili.

Si tratta di uno degli allenatori giovani tra i più importanti, considerato un predestinato sia in Inghilterra che in Spagna. L’allenatore iberico, infatti, coglierà al volo l’occasione di allenare per la prima volta da solo, “staccandosi” da Arteta dopo ben cinque anni vissuti da vice-allenatore.

Carlos Cuesta sarà infatti il nuovo allenatore del Parma. Nel corso di questa sera è stata annunciata la scelta dei Crociati che, in un’altra scelta coraggiosa dopo quella presa al Parma quando prese Chivu per il dopo Pecchia, permetterà al tecnico di soli 29 anni di allenare una Prima Squadra e non più solo da vice, come successo fino a questo momento all’Arsenal, sotto la gestione Arteta.

Parma (quasi) da record: è il secondo allenatore più giovane di sempre

La scelta fatta dal Parma è praticamente da record. La scelta “coraggiosa” porta alla nomina di quello che sarà il secondo allenatore più giovane dell’intera storia della Serie A.

L’allenatore più giovane della storia è stato, in Serie A, Elio Loschi. Ma si sta parlando di un calcio di cento anni fa perché l’esordio a 29 anni, 9 mesi e 20 giorni lo trovò in Triestina-Udinese, praticamente nel 1939. Nessuno sarà come Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma che compirà 30 anni a fine luglio ma sarà uno degli allenatori più interessanti da seguire per la Serie A che sarà.