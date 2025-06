Calciomercato: stanno prendendo Krstovic, c’è l’offerta

Si avvicina il colpo Krstovic per la squadra che ha presentato una proposta ufficiale al Lecce. I salentini, intenzioni ad accettare, dovranno adesso vedersela con il calciatore che avrà l’ultima parola sull’affare.

Arrivano importanti novità di mercato che riguardano il futuro dell’attaccante, che è pronto a chiudere la sua esperienza in giallorosso per vivere una nuova avventura in un’altra società.

Nelle ultime ore sono arrivate altre proposte per Krstovic che è sempre più vicino all’addio da Lecce. Il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, dovrà dare una risposta in tempi rapidi visto che la squadra pugliese è pronta a chiudere la trattativa.

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il futuro di Krstovic che questa volta può realmente lasciare Lecce. Infatti, il club di Sticchi Damiani sta per dare il via libera all’operazione dopo l’ultima proposta che è arrivata.

Si tratta di una cifra da capogiro che si avvicina alla richiesta della proprietà che aveva fissato un tetto per cedere il ragazzo, che è stato fra i protagonisti delle ultime salvezze del Lecce.

Krstovic resta in Serie A? Ecco tutti i dettagli sul colpo

Adesso la palla passa al calciatore che dovrà valutare attentamente il suo futuro insieme alla famiglia e all’entourage. L’offerta, intanto, è sul tavolo del Lecce che adesso dovrà confrontarsi con l’attaccante e insieme prendere una decisione.

Restare in Serie A è un obiettivo del montenegrino ma fino a questo momento nessuna società si è fatta viva con il Lecce che ha ricevuto questa ricca proposta da parte di un’altra società.

Ad oggi è arrivata una sola proposta ufficiale da parte dei dirigenti inglesi che vogliono portare al Leeds Krstovic.

Krstovic in Premier League: lo vuole il Leeds

La squadra inglese ha fatto una proposta davvero importante per chiudere l’affare con il Lecce. L’offerta, infatti, si avvicina alla richiesta da parte della società italiana che vuole cedere Krstovic in questo mercato estivo 2025.

L’interesse di altre società, come Roma e Juventus, non si è ancora materializzato. Ecco perché, adesso, toccherà al calciatore decidere cosa fare: accettare la Premier League e la pista Leeds oppure attendere la chiamata di un club di Serie A?

Saranno giorni decisivi per capire la scelta finale da parte di Krstovic che dovrà ragionare bene e decidere se continuare la carriera in Italia oppure in Premier League.