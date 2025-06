Se lo porta alla Fiorentina, Pioli vuole il suo pupillo ai tempi del Milan

Stefano Pioli è pronto a tornare sulla panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione con il tecnico che ha messo nel mirino un suo pupillo ai tempi del Milan.

Il ritorno di Stefano Pioli in Serie A è ormai cosa fatta ed il tecnico è già al lavoro per cercare di costruire una Fiorentina più forte rispetto a quella dello scorso anno provando a dare l’assalto ai primi posti della classifica.

L’ex allenatore del Milan sembra avere le idee chiare su quelle che saranno le mosse da attuare in sede di mercato per migliorare la rosa della squadra viola ed un nome che sembra essere caldo in queste ore porta ad un suo pupillo ai tempi in cui era sulla panchina dei rossoneri. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti decisivi con i viola intenzionati a chiudere un importante colpo a zero.

Calciomercato, la Fiorentina di Pioli su un pupillo del tecnico

Il futuro di Davide Calabria potrebbe essere ancora una volta con Stefano Pioli. Il tecnico lo vorrebbe infatti alla Fiorentina in vista della prossima stagione con il terzino destro che è libero di firmare il contratto con una nuova squadra dopo la scadenza del suo accordo col Milan avendo vissuto gli ultimi mesi in prestito a Bologna.

Il terzino classe 1996 appare ormai pronto a dire addio al Bologna che non ha intenzione di accettare le richieste dell’esterno per quello che riguarda l’ingaggio, ritenuto troppo alto per le casse dei rossoblu. La Fiorentina dovrà guardarsi però dalla concorrenza che arriva in particolare dalla Turchia. Galatasaray e Besiktas sarebbero pronte a mettere sul piatto un importante ingaggio al terzino che in queste ore sta valutando il futuro.

Tornare a lavorare con Stefano Pioli potrebbe essere una grande motivazione per l’ex capitano del Milan a caccia di nuove esperienze calcistiche che possano tenerlo sempre in grado di lottare per la vittoria di titoli. Molto dipenderà anche dal futuro di Dodò con il terzino brasiliano che appare in uscita dalla Fiorentina con diverse squadre pronte ad accontentare la Fiorentina che chiede circa 25 milioni di euro per l’esterno brasiliano.

Dopo l’arrivo di Edin Dzeko quindi, la Fiorentina potrebbe andare a chiudere un altro colpo importante a costo zero con Davide Calabria che potrebbe vestire la maglia dei viola, intenzionati quest’anno a cercare di conquistare la qualificazione ad una coppa più importante della Conference League e provare a vincere il trofeo europeo, sfuggito negli ultimi tre anni due volte in finale ed una in semifinale.