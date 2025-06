Vendono agli americani: due ex Roma in società

Sono giorni importanti per il futuro del club italiano che è pronto a passare nelle mani di un fondo americano. Trattativa alle fasi finali con due nuovi ingressi in società: ecco tutti i dettagli.

Si riparte più forti di prima. E’ questo il mantra della società che molto presto diventerà a stelle e strisce. Infatti, dopo mesi di trattative, l’attuale management sembra aver chiuso l’accordo per lo sbarco degli statunitensi che sono pronti ad investire nel club italiano.

Una sfida bella ed interessante per gli americani che hanno già pronti due nomi da cui ripartire: si tratta per gli ex Roma, che in passato sono stati alla guida del club giallorosso.

Manca sempre meno alla svolta societaria con il club che è pronto ad accogliere i nuovi investitori provenienti dall’America. Si tratta di un fondo che ha deciso di puntare con forza nel club italiano, che non naviga in buone acque.

Si attende solo la fumata bianca di questo affare ma, come confermato anche da Sky Sport, le parti sono già a lavoro per la prossima stagione con l’arrivo di 2 nuove figure dirigenziali.

Gli americani prendono un’altra società italiana: ecco tutti i dettagli

A capo di questa cordata, che ha alle spalle un noto fondo statunitense, c’è l’avvocato Mauro Baldissoni che è in bassato è stato uno dei più stretti collaboratori di James Pallotta alla Roma.

Questa volta è pronto a tornare nel calcio italiano poprio grazie a questo gruppo di investitori che sono pronti a chiudere l’accordo per l’acquisto del Monza.

La famiglia Berlusconi, infatti, dopo la retrocessione in B del club brianzolo, ha deciso di accelerare per definire la vendita della squadra di calcio. Inoltre, dopo Baldissoni in società potrebbe arrivare anche un altro ex Roma.

Monza: Baldissoni e Burdisso in società

In Italia sta nascendo un nuovo progetto sportivo che vede due ex Roma protagonisti. Infatti, nelle prossime ore sarà definito ufficialmente la cessione del Monza a questo gruppo di americani, rappresentati in Italia dall’ex Roma Baldissoni.

La squadra, quinid, è pronta a cambiare proprietà e passare nelle mani di questo fondo a stelle e striscie che potrebbe stravolgere anche l’organigramma tecnico. Infatti, nell’idea della nuova società è previsto un ruolo importante per Nicolas Burdisso che è pronto a tornare in Italia per guidare l’area sportiva del Monza presumibilmente al posto di Galliani e Mauro Bianchessi.