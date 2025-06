Via libera Juventus: 50 milioni di euro

Con l’offerta da 50 milioni di euro la Juventus ottiene il via libera per il giocatore: affare in dirittura d’arrivo.

La Juventus è pronta a fare un mercato importante per tornare finalmente competitiva dopo anni di delusioni. Igor Tudor ha più volte ribadito che la rosa bianconera è già di buon livello e che servono solo tre o quattro colpi mirati per alzare l’asticella e puntare davvero ai traguardi più ambiti. L’allenatore croato ritiene che servano innesti di spessore e di esperienza, così da fare il giusto mix con i tanti giovani a sua disposizione.

Comolli e Chiellini cercheranno rinforzi anche per il pacchetto arretrato. Renato Veiga tornerà quasi sicuramente al Chelsea, mentre Lloyd Kelly non ha convinto ed è davvero difficile immaginare un futuro ancora a Torino per l’ex Bournemouth. I rientri di Bremer e Cabal sono senz’altro fondamentali ma l’impressione è che il club torinese voglia aggiungere almeno un’altra pedina.

Stando a quanto riportato dal sito El Nacional pare che i bianconeri siano di nuovo tornati a bussare alla porta del Barcellona per Ronald Araujo. I blaugrana si trovano in una situazione finanziaria piuttosto complicata e stanno iniziando a prendere seriamente in considerazione l’idea di vendere il centrale difensivo.

Firma subito con la Juve: colpaccio da 50 milioni

Per andare all’assalto di alcuni obiettivi di mercato, come ad esempio Nico Williams (che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro), serve cedere qualche giocatore. Con la cessione di Araujo – non ritenuto un intoccabile da Flick – il Barcellona riuscirebbe a ottenere un introito significativo da reinvestire poi sul mercato.

Il difensore centrale uruguaiano è molto apprezzato in Europa: su di lui si registra l’interesse di club come Manchester United e Bayern Monaco, che già nelle precedenti sessioni di mercato avevano provato a valutare la fattibilità dell’operazione. Stesso discorso per la Juventus: i bianconeri sembravano pronti ad affondare il colpo per Araujo nello scorso mercato di gennaio, salvo poi virare su altri obiettivi.

Con il consolidamento di Pau Cubarsí, l’ottima forma di Eric Garcia e la presenza costante di Christensen e Íñigo Martínez, il tecnico Flick crede che Araujo sia un elemento sacrificabile: con un’offerta da 50 milioni di euro il Barcellona lo lascerebbe partire già quest’estate. La Juventus farà presto una proposta ai blaugrana: molto probabilmente i bianconeri tenteranno la strada del prestito con obbligo di riscatto.