Calciomercato Inter: sfuma Rovella, il sostituto di Calhanoglu è un altro

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Calhanoglu che ritiene ormai concluso il suo percorso all’Inter.

In attesa dell’offerta ufficiale da parte del Galatasaray, che è pronta a chiudere l’affare e portare in Turchia il giocatore, Marotta e Ausilio sono a lavoro per prendere un sostituto all’altezza capace di poter fare la differenza la prossima stagione.

Si è parlato di Rovella della Lazio, che resta comunque un obiettivo anche se per il momento i biancocelesti non sono intenzionati a scendere al di sotto del prezzo fissato dalla clausola ovvero 50 milioni di euro.

Ecco perché, in queste ore, ha preso quota un’altra pista di mercato per l’Inter che è pronta a pescare dalla Serie A per sostituire Calhanoglu.

A fare il punto della situazione è la redazione di calciomercato.com che ha rivelato dei nuovi dettagli in merito all’obiettivo dell’Inter per il centrocampo.

Calciomercato Inter: nome nuovo per la mediana

Sostituire Calhanoglu non è sicuramente facile per l’Inter visto che il turco, in questi anni, ha fatto la differenza nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L’addio dell’allenatore e l’arrivo di Chivu in panchina, però, hanno cambiato le strategie del club che ha deciso di puntare su altri profili. L’acquisto di Sucic e la riconferma di Asslani sono una conferma riguardo le intenzioni del club di puntare sui giovani.

Ecco perché adesso Calhanoglu non è più un punto chiave del progetto tecnico dei nerazzurri. A maggior ragione dopo le ultime notizie relative al flirt del centrocampista con il Galatasaray, che è pronta a mettere sul piatto 30 milioni di euro per acquistarlo.

In attesa di ulteriori risvolti su questo affare, la società è a lavoro per bloccare un sostituto. Dopo Rovella, l’attenzione del club si è spostata su un altro calciatore.

Infatti, a sorpresa, Ausilio sta lavorando a fari spenti per portare all’Inter Ederson dell’Atalanta.

Calciomercato Inter: c’è Ederson nel mirino

Tra i profili sondati dall’Inter c’è anche Ederson, che nell’ultima stagione è stato uno dei migliori della Serie A. Apprezzato in tutta Europa, il brasiliano ritiene concluso il suo percorso all’Atalanta ed è pronto a fare le valigie per andare in un nuovo club.

Il classe ’99 ha un valore veramente alto ma alla portata dell’Inter che può fare l’investimento con Ederson per sostituire Calhanoglu che è sempre più diretto verso il Galatasaray.