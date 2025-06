Calciomercato Napoli: ribaltone in attacco, lo stanno prendendo

Napoli in azione per chiudere un altro affare di calciomercato. Ecco le ultimissime su questo colpo che può portare a dei clamorosi stravolgimenti in Serie A.

Il Napoli non si ferma a De Bruyne. La società azzurra è a lavoro per chiudere almeno un altro paio di colpi da mettere a disposizione dell’allenatore in vista del primo ritiro pre stagionale a Dimaro.

Ecco le ultime novità relative ai nomi dei giocatori finiti nel mirino di Manna che sta per chiudere un altro affare importante, ecco quale.

Lavori in corso in casa Napoli con la dirigenza che sta per definire un’altra operazione importante. Infatti, come confermato anche da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la dirigenza vuole chiudere con il Bologna per l’arrivo di Beukema e Ndoye.

Un doppio affare che può portare tanti soldi nelle casse del club rossoblù che è pronto a reinvestire questi soldi per prendere altri giocatori di talento.

Napoli: intreccio di mercato, ecco chi prendono in attacco

Sartori è pronto a valutare il maxi affare con il Napoli che può dare in dote al Bologna per 70 milioni di euro per Beukema e Ndoye.

Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi contatti fra le parti che intanto stanno ragionando riguardo questo doppio affare. Intanto, per il Bologna si muove qualcosa per il mercato in entrata.

Fallito l’ingaggio di Dzeko, che alla fine ha preferito firmare con la Fiorentina, la società per il reparto offensivo valuta la possibilità di portare a Bologna Andrea Pinamonti che è pronto a vivere un’altra esperienza in Serie A.

Pinamonti al Bologna? Non è l’unico che può arrivare

Il Bologna è a lavoro per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. L’obiettivo è migliorare l’attacco con l’arrivo di un’altra prima punta di peso e qualità, capace di poter fare la differenza nella squadra rossoblù.

Ecco perché, nelle ultime ore, ha preso quota la lista che porta ad Andrea Pinamonti che è finito nella lista mercato del Bologna. Inoltre, come riportato da Alfredo Pedullà, per l’esterno offensivo c’è anche Ruben van Bommel, classe 2004 e figlio d’arte, di proprietà dell’AZ Alkmaar.

Il doppio affare, quindi, a maggior ragione può andare in porto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Ndoye e Beukema al Napoli, che porterebbe nelle casse del club davvero tanti soldi, utili per essere reinvestiti sul mercato. A prescindere da ciò, però, Sartori ha già iniziato a lavorare sotto traccia per prenderli entrambi.