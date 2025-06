Colpo per l’Europa: Immobile torna a giocare in Italia

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Ciro Immobile che è pronto a tornare di nuovo a giocare in Italia.

Il bomber azzurro può sul serio ritrovarsi nel campionato italiano perché sono diverse le società che pensano di cogliere la grande occasione per rivedere di nuovo mandare la palla in rete in Italia al giocatore che ha fatto la storia della Lazio negli ultimi anni e vestito anche la maglia della Nazionale dell’Italia. Adesso ci sono delle nuovi voci di calciomercato che confermano il grande interesse di un club su tutti per Ciro Immobile.

L’attaccante di 35 anni è pronto a rimettere piede in Italia dopo un anno in Turchia dove ha vestito la maglia del Besiktas e dove è andato a segno per ben 19 volte in stagione. C’è ancora tanto dentro Ciro Immobile che vuole provare a cogliere un’ultima grande occasione in Italia avendo la possibilità anche di giocare in Europa.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano la mossa per l’attacco da parte di una società italiana. Sono diversi i club che pensano di riportare Immobile in Serie A nonostante l’età. Perché le prestazioni dell’attaccante parlano chiaro e potrebbe essere una grande e valida alternativa per più club, occhio ora alla sorpresa che può verificarsi da un momento all’altro.

Calciomercato Serie A: riportano Immobile in Italia

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano la scelta di Immobile che può tornare a giocare in Serie A. Il calciatore può quindi lasciare il Besiktas per mettersi di nuovo in mostra nel campionato italiano dove ci sarebbe una squadra su tutti pronta a chiudere per lui.

Spunta fuori un club a sorpresa che vuole provare a convincere Immobile a tornare in Italia ed è il Bologna che può dare un’altra occasione al giocatore a 35 anni avendo anche l’occasione di giocare in Europa League. Il Bologna vuole rinforzare l’attacco e dopo aver perso l’occasione Dzeko, sempre dalla Turchia ora punta su Immobile.

Santiago Castro e Thijs Dallinga attendono di conoscere gli sviluppi per sapere il nome del loro prossimo compagno di reparto e per Vincenzo Italiano il profilo di Immobile è garanzia, per questo ora può arrivare al Bologna. Società a lavoro per capire se ci sono le possibilità economiche di chiudere e in tempi brevi come riportato dal Corriere dello Sport.