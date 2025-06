Dall’Inter al Milan, Allegri può esultare: che colpo

Il Milan si prepara a scippare un colpo di mercato all’Inter in vista della prossima stagione con i rossoneri decisi a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato con le squadre che stanno cercando di accelerare per provare a sistemare le proprie rose ed arrivare pronte ai ritiri.

In casa rossonera si lavora su diversi reparti con l’organico del Milan che sarà decisamente ridotto rispetto alla composizione attuale e profondamente cambiato negli interpreti. Massimiliano Allegri, costantemente in contatto sia con Igli Tare che con Giorgio Furlani, sta valutando i profili che potrebbero fare al caso suo in ottica futura. Il tecnico livornese ha già indicato alcuni nomi per andare a migliorare la rosa con la dirigenza del Milan che sta provando ad accontentarlo cercando anche si superare la concorrenza dell’Inter.

Milan pronto allo scippo all’Inter: il colpo in difesa si avvicina

Stando a quanto scritto da Calciomercato.it, Giovanni Leoni è diventato un obiettivo di mercato del Milan con i rossoneri che sono pronti a fare un’offerta al Parma per il cartellino del giovane centrale classe 2006 che ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione appena conclusa.

Pagato circa 8 milioni di euro dalla società emiliana, viene valutato ora quasi 20 milioni di euro, una somma che al momento sta spaventando le big del nostro campionato. Il Parma, dal canto suo, non sembra avere fretta di cedere il proprio gioiello che potrebbe anche restare un altro anno in Emilia per poi essere ceduto a cifre ancora più alte al termine del 2025/2026.

L’Inter, forte dell’arrivo di Chivu in panchina, appare ancora in pole position per il giovane difensore centrale del Parma che ha lavorato con il tecnico rumeno nel finale del campionato appena finito. Le trattative tra i nerazzurri ed i ducali però stanno procedendo a rilento ed il Milan sembra essere intenzionato ad approfittarne per assicurarsi quello che viene considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio.

Oltre a Giovanni Leoni, i due club sono al lavoro anche per Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina che piace molto alle due società milanesi che già a gennaio avevano preso informazioni in casa Fiorentina. Al momento, però, il primo obiettivo sembra essere Leoni con il derby di mercato che si sta accendendo in queste ore e che difficilmente sarà risolto nei prossimi giorni.