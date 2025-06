“Immobile vuole tornare”: affare assurdo in Serie A

Un incredibile affare potrebbe andare in porto in Serie A: l’ex bomber della Lazio, Ciro Immobile, vuole tornare. Ecco costa sta succedendo

Un bomber di razza i gol li fa in ogni categoria e a ogni età. Lo ha dimostrato Ciro Immobile, che il gol ce l’ha nel sangue, che nell’ultima stagione ha vestito i colori del Besiktas, club di Istanbul.

In un’annata non tra le più semplici il bomber all time della Lazio ha messo a referto 19 gol e 4 assist in 41 apparizioni complessive (tra Süper Lig, Europa League, comprese le qualificazioni, Türkiye Kupasi e TFF Süper Kupa), molte delle quali da titolare, per 2.702 minuti giocati.

Numeri di tutto rispetto per l’ex attaccante biancoceleste che lo scorso 20 febbraio ha spento 35 candeline e che vorrebbe chiudere la carriera in Italia dove si è consacrato come uno dei più prolifici bomber della sua generazione come testimonia la ‘Scarpa d’oro’ vinta nel 2019-2020 grazie ai 36 gol con la maglia della Lazio. Ebbene, per il 35enne di Torre Annunziata il ritorno in Serie A potrebbe non essere solo un desiderio visto che potrebbe concretizzarsi.

Ciro Immobile offerto alla Fiorentina e al Milan

Ciro Immobile è stato proposto alla Fiorentina, alla ricerca di un attaccante di valore e d’esperienza da affiancare a Moise Kean, e al Milan il cui responsabile delle strategie di mercato è quell’Igli Tare che lo conosce dai tempi della Lazio. Club capitolino che Immobile ha lasciato la scorsa estate, dopo una stagione poco brillante, sbattendo la porta come testimoniano le sue dure esternazioni, come ricorda il sito ‘sportitalia.it’, sul Presidente Lotito.

L’ingaggio di Immobile è da top player, 6 milioni netti a stagione, con il Besiktas che di certo vuole monetizzare la sua cessione anche se il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, un particolare che, insieme all’età dell’ex capitano biancoceleste, pesa non poco in un’eventuale trattativa.

Comunque, non solo i gigliati e i rossoneri. Anche il Torino è a caccia di un bomber che vede la porta, con Immobile che ha già vestito il granata contribuendo nella stagione 2013-14 al raggiungimento del 7° posto e al ritorno del Toro in Europa, complice la non ammissione del Parma, e vincendo la classifica marcatori.

Forse il ritorno al Torino dell’ex bomber della Lazio e della Nazionale è solo fantacalcio, tuttavia un terzo passaggio sotto la Mole sarebbe la proverbiale chiusura del cerchio, il ritorno alle origini, al club dove si è scoperto bomber di razza. Ma perché questo diventi realtà, ovviamente Ciro Immobile dovrebbe accettare una sostanziosa decurtazione del lauto stipendio che attualmente gli corrisponde il Besiktas. Staremo a vedere. Del resto, le vie del calciomercato sono infinite.