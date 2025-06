Juve, non solo Vlahovic: col Milan si chiude un altro scambio

A lavoro Milan e Juventus per provare a chiudere il doppio grande affare, ci sono aggiornamenti sulla trattativa che può portare all’accordo tra le parti.

Novità di mercato che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono pronti a cambiare maglia e stesso in Italia ci potrebbero essere alcuni scambi a sorpresa, perché adesso c’è la volontà di andare a chiudere il migliore accordo possibile ed entrambe le parti vogliono provare ad uscirne felici. Occhio alla trattativa che avanza tra Juventus e Milan con le due società che continuano ad avere contatti per cercare l’intesa che non resta facile da trovare.

Ci sono delle novità in merito alla scelta anche dei giocatori, perché adesso c’è chi spinge per cambiare e proprio le prossime ore possono diventare decisive per l’affare finale. Svolta a sorpresa ora per alcuni giocatori che possono essere inseriti nella maxi trattativa di scambio tra Juve e Milan.

Proprio nei giorni scorsi si è parlato del forte interesse da parte della Juventus di provare a prendere dal Milan giocatori come Theo Hernandez e Tomori che sono in uscita. Il percorso inverso potrebbe farlo, invece, Vlahovic che è un grande obiettivo dei rossoneri e può arrivare grazie all’occasione che spunta fuori ora vista la situazione contrattuale.

Calciomercato: scambio Milan-Juventus, la situazione

Adesso però si parla anche di altri giocatori che potrebbero essere coinvolti, perché Juventus e Milan hanno diversi giocatori che non sembrano felici al momento della loro situazione e puntano ad un cambiamento.

Ci sono delle novità che arrivano in merito alla scelta proprio di Milan e Juventus che in questo momento valutano la possibilità di chiudere dei nuovi accordi. Le prossime ore saranno decisive visto che proprio le due società possono tornare a sentirsi per capire se è fattibile trattare in questo senso.

Theo Hernandez e Tomori piacciono alla Juve, ma dall’altra parte ci sono Vlahovic e ora anche Mattia Perin che spingono per l’addio e il Milan può approfittarne.

La Gazzetta dello Sport svela il forte interesse del Milan di voler prendere Perin che tornerebbe a lavorare con Allegri. Decisiva la possibile cessione di Maignan che ha chiesto di andare via, ora i rossoneri sono pronti a chiudere con la Juventus e occhio allo scambio.