Juventus: colpo dal West Ham, arriva grazie a Rugani

Si muove il mercato della Juventus con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore di proprietà del West Ham. Si valuta lo scambio con Rugani, di rientro dopo il prestito all’Ajax.

In attesa di capire se ci saranno nuovi risvolti in società, visto che ad oggi manca ancora un direttore sportivo, a guidare il calciomercato ci sono Chiellini e Comolli che lavorano in vista della prossima stagione, seguendo le indicazioni di Igor Tudor.

I massimi dirigenti dei bianconeri attualmente sono negli Stati Uniti ed è da li che coordinano le mosse di mercato per la prossima stagione. Ci sono varie ipotesi sul tavolo della Juventus che nelle ultime ore ha iniziato a valutare anche uno scambio.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo l’ipotesi di scambio che riguarda la Juventus che può trattare con il West Ham per la cessione di Daniele Rugani. Gli inglesi sono pronti a chiudere lo scambio ed offrire un giocatore gradito alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: chi prendono dal West Ham?

Valutazioni in corso da parte dei bianconeri che nelle ultime ore hanno iniziato a valutare l’ipotesi di scambio con il West Ham, che ha offerto una contropartita per Daniele Rugani che è sempre più vicino alla cessione.

Il difensore centrale, che è tornato alla Juve dopo l’esperienza in prestito all’Ajax, è pronto a salutare definitivamente per trasferirsi in Premier League.

In cambio, gli Hammers, sono pronti ad offrire alla Juventus Nayef Aguerd, un altro difensore che di recente è stato in prestito alla Real Sociedad e che è fuori dal progetto West Ham per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: interesse per Aguerd

La Juventus sta valutando la possibilità di prendere dal West Ham il difensore Aguerd. Il calciatore può arrivare in bianconero grazie ad uno scambio visto che alla società inglese interessa Daniele Rugani che è pronto a salutare in maniera definitiva la Juventus.

Le parti sono in contatto per capire i margini di questa operazione con il centrale marocchino che è un nome gradito a Comolli che ha avuto dei buoni feedback sul calciatore, che fu acquistato dal West Ham per 35 milioni di euro.