Nuova bomba sulla panchina della Nazionale: “È inquietante”

Nemmeno il tempo di annunciare Gennaro Gattuso come nuovo CT che la Nazionale italiana deve fare i conti con una vera e propria bomba.

La Federazione ha scelto di puntare su Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Milan è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana: l’ufficialità è arrivata domenica 15 giugno, con ‘Ringhio’ che prende quindi il posto dell’esonerato Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è stato sollevato dall’incarico dopo la pessima prestazione in Norvegia nel primo match delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Lo 0-3 subito da Haaland e compagni ha convinto Gravina che fosse davvero arrivato il momento di cambiare. Spalletti è rimasto in panchina anche per il match successivo contro la Moldavia, vinto 2-0 dagli azzurri, prima di lasciare il posto al suo successore. Alla guida della Nazionale arriva così uno degli eroi del 2006: la speranza è che possa rimettere in piedi una squadra che da tempo non riesce più a esprimersi a certi livelli.

Gattuso arriva sulla panchina azzurra dopo aver girato molte squadre: dal debutto con il Sion alla prima esperienza italiana alla guida del Palermo, passando per l’OFI Creta e il Pisa, fino ad arrivare al Milan. E poi ancora Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, con cui è terminato al terzo posto in campionato nella stagione appena conclusa. Eppure, nonostante la scelta fatta, ci sono ancora molti dubbi tra i tifosi e non solo.

Bomba sulla panchina della Nazionale: tifosi spiazzati

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di Telelombardia, si è affidato a X per esprimere il suo pensiero sulla decisione di Gravina e Buffon di puntare su Gennaro Gattuso. Ravezzani fa notare che prima di contattare l’ex centrocampista del Milan la Federazione ha provato a convincere Claudio Ranieri ad accettare il ruolo.

L’ex allenatore della Roma, oggi nella dirigenza del club giallorosso, ha gentilmente declinato l’offerta, preferendo continuare il percorso cominciato a novembre 2024. Per questo alla fine la scelta è ricaduta su Gattuso: un ‘modus operandi’ che secondo Ravezzani è indice di una certa confusione.

“Capitolo Nazionale – scrive su X il direttore di Telelombardia – Passare dal proporre il ruolo a Ranieri (compassato, riflessivo) per poi passare a Gattuso (tendenzialmente fumantino e aggressivo) significa che Gravina e Buffon non hanno per nulla le idee chiare. Questo è davvero inquietante“. Parole molto dure, condivise anche da alcuni tifosi che non vedono un futuro sgombro da nubi per la Nazionale italiana.