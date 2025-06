Osimhen, niente Juve: “Giocherà a Milano”, confermato lo scenario

A dir poco clamorosa la situazione che riguarda Victor Osimhen, di nuovo in Serie A, ma non alla Juventus.

Il Napoli ha reso chiaro che chi vorrà Osimhen, dovrà farlo a cifre ben precise. I 75 milioni bastano, ma solo sulla clausola rescissoria che al momento verrebbe spesa solo dall’Al-Hilal, che però ha ricevuto più volte il “no, grazie” da parte del bomber nigeriano che ha declinato le proposte.

Diversa è la situazione per la Juventus infatti e per i club italiani che, se vorranno Osimhen dal Napoli nel corso di questa estate, dovranno alzare la posta sugli 80 o 85 milioni di euro, considerando poi anche un ingaggio da 10 milioni di euro circa per lui. Secondo quanto stilato dai bookmakers, si è aperta una possibilità non da poco, con lo scenario confermato sul suo trasferimento a Milano.

Dove giocherà Osimhen? Spunta l’opzione a Milano in Serie A

Stando a quanto riportato da TMW, per Osimhen c’è una seconda destinazione oltre la Juventus. E non riguarda il ritorno al Napoli per Victor, calciatore che con gli azzurri avrebbe chiuso a tal punto da non menzionarli mai a livello social – l’ex azzurro neppure un messaggio di congratulazioni al Napoli ha scritto sul suo profilo ufficiale – e da essere considerato un “fuori rosa”.

Non farà conoscenza con Kevin De Bruyne in allenamento a Dimaro, probabilmente non partirà neppure per il ritiro, dovendosi allenare da solo se vorrà a Napoli, al Centro Tecnico di Castel Volturno. Ma spera di risolvere quanto prima la sua personale situazione da separato in casa con gli azzurri.

Una situazione che sarà risolta, probabilmente, con la cessione. Non alla Juventus, come ci si aspettava, ma con un’altra soluzione tutta italiana in Serie A e che lo vedrebbe a Milano. Tra le quote dei bookmakers è ipotizzata, anche se meno probabile, la possibilità di vederlo a Milano. Victor Osimhen è tra le possibili idee anche dell’Inter, qualora dovessero cambiare le cose nel reparto offensivo di Chivu. Altrimenti occhio anche alla soluzione Milan, che cerca un bomber per Allegri.

Osimhen a Milano: le quote sulla possibilità

Al momento è quotata a 50 volte la posta la possibile operazione a Milano di Osimhen. Si dovesse trasferire all’Inter, per chi scommette un euro sulla possibilità, la vincita sarebbe di 50 euro.

Tra le destinazioni più probabili, invece, figurano ad oggi quella al Manchester United o al Chelsea, con le quote che raggiungono il 5.00. Discorso analogo per la possibilità, ancora aperta secondo i bookmakers, sull’Al-Hilal.