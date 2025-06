Scambio chiuso con Hojlund: addio Inter

Lo scambio con Rasmus Hojlund sembra ormai chiuso: nuovo club per l’attaccante danese, l’Inter resta a mani vuote.

La stagione 2024/2025 non è stata certamente memorabile per il Manchester United e men che meno per Rasmus Hojlund. Solo dieci gol per l’attaccante danese in 52 presenze complessive tra Premier League e coppe: un bottino deludente, se si considerano gli 80 milioni di euro (70 più 10 di bonus) spesi dai Red Devils per prelevarlo dall’Atalanta nell’estate 2023.

Hojlund non è riuscito ad ambientarsi a Manchester, anche perché è capitato in uno dei momenti meno felici della storia del club inglese. In casa United tira aria di (nuova) rivoluzione e tra gli indiziati a fare le valigie c’è proprio l’ex bomber della Dea. Nelle settimane scorse era cominciata a circolare la voce di un possibile ritorno in Italia.

Qualche tempo fa era stata la Juve a fare qualche sondaggio sul giocatore ma di recente si era fatto più intenso il pressing dell’Inter. I nerazzurri hanno salutato Correa e Arnautovic e sono quindi alla ricerca di un attaccante di spessore che possa alternarsi con la coppia titolare Lautaro-Thuram. Le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra non fanno però sorridere il popolo interista.

Scambio con Hojlund, ormai ci siamo: che beffa per l’Inter

Stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, il Manchester United è molto interessato a Hugo Ekitike, centravanti dell’Eintracht Francoforte che ha chiuso la stagione con 22 reti in 46 presenze. I tedeschi hanno già fatto sapere che servono all’incirca 100 milioni di euro per l’attaccante francese, acquistato nel 2024 dal Paris Saint-Germain per 16,5 milioni di euro.

Il Manchester United vorrebbe provare ad abbassare questa cifra: per riuscirci i Red Devils stanno pensando di proporre all’Eintracht uno scambio con un giocatore che potrebbe fare molto comodo al club di Francoforte. Si tratta proprio di Rasmus Hojlund, che potrebbe essere tentato dall’idea di cambiare aria e cominciare una nuova avventura in una squadra che oltretutto disputerà la prossima Champions League.

“Ekitike è un’opzione per il Manchester United – ha detto Fabrizio Romano – è un giocatore apprezzato dal club, e anche Christopher Vivell (direttore del recruitment dei Red Devils) conosce bene il giocatore perché ha lavorato in Bundesliga con Hoffenheim e RB Lipsia“. Se l’affare dovesse andare in porto si tratterebbe di una vera e propria beffa per l’Inter: Marotta e Ausilio dovranno virare su altri profili.