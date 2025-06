Accordo con Vlahovic, ha deciso a sorpresa dove giocherà

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro della punta della Juventus che a sorpresa può avere deciso dove giocherà il prossimo anno.

Una volta terminato il Mondiale per Club ci sarà un minimo di pausa per la squadra bianconera allenata da Igor Tudor che non sembra avere in mente di puntare su Dusan Vlahovic, come anche la società, per la prossima stagione. La Juve in questo momento punta a vendere il bomber serbo e guardare altrove considerando che l’attaccante è in scadenza nel 2026 e non ci sono le basi per proseguire insieme.

L’attuale contratto di Vlahovic con la Juventus è un problema per tutti, eccetto Dusan, visto che il giocatore percepisce 12 milioni di euro l’anno e non vuole calare le pretese, per questo motivo è saltata la trattativa per il rinnovo con i bianconeri.

Adesso occhio a quelle che possono essere le vie che Vlahovic può decidere di prendere, perché al Mondiale per Club non sta avendo modo di mettersi in mostra visto che Tudor e la Juve gli concedono solo una manciata di minuti. Ora l’idea del club è quella di venderlo per fare cassa e liberarsi del suo alto stipendio, per poi puntare su un nuovo bomber.

Calciomercato Juve: Vlahovic ha deciso dove giocare

Sono diverse le possibili scelte di Vlahovic per la prossima stagione e ora occhio a quello che può accadere per il prossimo anno, perché sarà un’estate movimentata per il giocatore serbo che può lasciare la Juve per una squadra a sorpresa ma anche restare in bianconero.

Vlahovic e la Juventus si sono dati appuntamento per vedere un’ultima volta, durante il Mondiale per Club, se ci saranno le basi per un rinnovo. Perché il club bianconero andrà a proporre nuovamente un contratto con cifre a ribasso, dagli attuali 12 milioni a stagione alla nuova proposta da 8 milioni.

Difficile che il giocatore possa accettare e allora occhio alla scelta dell’attaccante. Perché c’è il serio rischio che la Juventus possa perdere Vlahovic a zero nel 2026. Tra soli 6 mesi il giocatore potrà già andare a firmare un accordo con un nuovo club e dal punto di vista economico sa che facendo così potrà essere accontentato.

Al momento nessuno pensa di presentare un’offerta per Vlahovic da 30 milioni per portarlo via dalla Juve e poi proporre 12 milioni di stipendio che lui chiede quando tra pochi mesi potrà essere preso a zero. Adesso è un vero problema per il club bianconero come rivela La Gazzetta dello Sport.