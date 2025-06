Bomba Calhanoglu, arriva l’annuncio ufficiale

Un annuncio che i tifosi dell’Inter pronto non si aspettavano: c’entra Hakan Calhanoglu, ecco cosa sta succedendo in casa nerazzurra

Non è affatto cominciata nel migliore dei modi l’avventura dell’Inter nella Coppa del Mondo per Club. L’1-1 col Monterrey, per giunta in rimonta dopo la rete di Sergio Ramos, ha lasciato l’amaro in bocca a Cristian Chivu. Nulla di troppo grave: il club meneghino guarda, con ottimismo, al futuro.

Il calciomercato, in tal senso, rischia di riservare parecchie sorprese ai tifosi dell’Inter. Tra le entrate sono già arrivate due pedine che faranno certamente comodo a Chivu nel corso della prossima stagione: Petar Sucic e Luis Henrique, colpi utili per il presente ma soprattutto di prospettiva. Nel frattempo gli addii si moltiplicano con il passare delle settimane.

In attacco hanno salutato Correa e Arnautovic: non è da escludere che pure Taremi, davanti ad un’offerta congrua, possa lasciare la ‘Beneamata’ dopo un solo anno. A centrocampo oltre Asllani, il cui destino potrebbe venire ridiscusso dopo l’addio di Inzaghi, occhio al possibile addio di Hakan Calhanoglu. Una proposta importante sul piatto: l’annuncio, arrivato nelle scorse ore, ha però chiarito tutto.

Annuncio Calhanoglu: “Mi fido di Marotta”

Durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ è intervenuto Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli ed Atalanta che ha parlato di diversi tempi riguardanti – in toto – il calcio italiano. Occhio all’Inter e ad una questione di mercato che può lasciare di stucco i tifosi della ‘Beneamata’: le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu.

Marino ha parlato di come il mercato sia stato monopolizzato al momento, in primis, dai cambiamenti in panchina. E la maggiore curiosità pare venire riservata per la nuova Inter di Chivu. “Una novità vera, ci sono tutte le novità affinché uno come lui mi intrighi molto. Sono curioso di vederlo in azione”. Poi, chiaramente, le indiscrezioni che potrebbero vedere l’addio di Hakan Calhanoglu ai nerazzurri nelle prossime settimane: un addio che, potenzialmente, significherebbe tanto sia per il tecnico rumeno che per i tifosi dell’Inter.

“Marotta ha sempre costruito bene e in tempo le sue squadre, quindi la garanzia e la certezza per i tifosi è proprio lui. Sostituire uno come Calhanoglu non è affatto semplice. Io proverei a tenerlo a Milano per un’altra stagione. Dipende come lo vai a sostituire, nel caso. Non conosco i dettagli dell’offerta del Galatasaray. Ma mi fido di Marotta, dovrebbero farlo pure i tifosi”, ha concluso l’esperto dirigente. In ogni caso, con o senza Calhanoglu, per Marino l’Inter sarà competitiva nella stagione che sta per cominciare: tutto, dunque, è ancora da scrivere.