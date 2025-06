Calciomercato: stanno prendendo Balotelli, resta in Italia

Dopo aver avuto pochissimo spazio al Genoa, adesso Balotelli è pronto a ripartire proprio dall’Italia. Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante che aveva aperto all’ipotesi di un approdo negli Stati Uniti ma che invece sta trattando per restare in Serie A.

Ci sono delle importanti novità relative al futuro dell’attaccante, che nel corso dell’ultima stagione ha firmato un contratto con il Genoa. L’arrivo di Vieira in panchina non ha aiutato Balotelli visto che l’ex centrocampista ha deciso di non puntare su Supermario, che è stato messo da parte dal club.

Il contratto, in scadenza al 30 giugno, non sarà rinnovato e Balotelli tornerà ad essere svincolato in attesa di un’altra chiamata proveniente proprio dall’Italia. Infatti, al netto delle ultime dichiarazioni, la volontà del ragazzo è quella di proseguire l’esperienza in Serie A.

Attende la chiamata giusta, un progetto avvincente che possa coinvolgerlo nel migliore dei modi.

Nelle ultime ore ha ripreso quota una clamorosa pista per Mario Balotelli che può essere utile al nuovo progetto tecnico del club che è alla ricerca di giocatori d’esperienza, che possano dare il proprio contributo alla causa e trascinare la squadra verso la salvezza.

Quale squadra vuole prendere Balotelli?

Spunta un clamoroso intreccio di calciomercato che riguarda il futuro di Mario Balotelli.

L’attaccante, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter e del Milan, questa volta è pronto a vivere una nuova avventura. Spinto soprattutto dalla società che ha grandi ambizioni del la prossima stagione

Il giocatore attende il momento giusto per ripartire. Spera di chiudere l’intesa prima dell’inizio del ritiro, in modo da poter lavorare sin da subito con il nuovo gruppo squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte da Sportmediaset, pare ci sia stata già una telefonata con Pippo Inzaghi che sta spingendo per portare a Palermo Balotelli. Ma dalla Serie A arrivano anche altre proposte per il calciatore.

Calciomercato: su Balotelli Cremonese e Palermo

La voce è iniziata a circolare proprio in città con squadra del cavalieri Arvedi pronta a fare un tentativo per portare alla Cremonese Balotelli.

Può essere lui il grande regalo per la promozione in Serie A, con la dirigenza che è alle prese anche con la scelta del prossimo allenatore che può essere Davide Nicola. Un tecnico d’esperienza che può aiutare anche Supermario, che spera di tornare protagonista in Serie A.

Sullo sfondo, infine, c’è anche l’ipotesi Palermo con i rosanero pronti a conquistare la promozione in massima serie il prossimo anno e che possono puntellare l’attacco proprio con Balotelli.