De Ketelaere cambia di nuovo maglia in Serie A: colpo a sorpresa

Charles De Ketelaere potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che è finito nella lista di una big del nostro campionato.

Stanno entrando nel vivo le trattative di calciomercato volte a rinforzare le squadre in vista della prossima stagione. Il nome di Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, è stato accostato in queste ore ad un’altra big del nostro campionato.

L’attaccante belga, arrivato al Milan durante l’estate del 2022, non è riuscito ad imporsi con la maglia rossonera, riuscendo invece a trovare continuità a Bergamo dove ha fatto molto bene negli ultimi due anni riuscendo anche a conquistare un’Europa League agli ordini di Gian Piero Gasperini. Per la punta classe 2001 potrebbe iniziare quest’estate un’altra avventura in Serie A, la terza della sua carriera, andando a caccia di soddisfazioni e titoli con una big del nostro campionato.

Il futuro di De Ketelaere potrebbe essere in un’altra squadra italiana

La Roma, secondo quanto affermato da Milanlive.it, starebbe pensando a De Ketelaere in vista della prossima stagione. L’attaccante belga piace moltissimo a Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore dei giallorossi, così come a Frederic Massara, nuovo direttore sportivo dei capitolini che, insieme a Paolo Maldini, lo portò in rossonero durante l’estate del 2022.

L’Atalanta, dal canto suo, non sembra essere intenzionata a cedere la punta se non per un’offerta irrinunciabile. Il nazionale belga viene valutato circa 35 milioni di euro dai bergamaschi che, nel caso di cessione, vorrebbero tale cifra senza l’inserimento di contropartite. Una somma difficile da raggiungere per i capitolini che potrebbero giungere ad un investimento simile solamente tramite la partenza di Paulo Dybala.

Il futuro dell’argentino sarà argomento di discussione tra Gasperini e la società, oltre che il calciatore stesso. Classe 1993, Dybala ha dimostrato di essere ancora un perno fondamentale della squadra giallorossa ma le sue ultime stagioni sono state fortemente condizionate dai continui infortuni. Non è da escludere che possa arrivare ad una separazione che permetterebbe alla Roma di andare a risparmiare in maniera decisa sul monte ingaggi.

L’eventuale partenza di Dybala, sommata a quella di Paredes, potrebbe permettere alla Roma di avere a disposizione una somma importante da investire sul mercato in entrata cercando di portare in giallorosso De Ketelaere, pallino di allenatore e direttore sportivo. Un affare che potrebbe andare in porto nella seconda parte del mercato estivo con i club che si parleranno nei prossimi giorni e l’Atalanta che dovrebbe trovare un sostituto all’altezza.