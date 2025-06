Inter, sacrificio Thuram: Chivu avrà un nuovo attaccante

E’ tempo di cambiamenti in casa Inter e dopo l’addio di Simone Inzaghi e la scelta di puntare su Cristian Chivu come nuovo allenatore che anche il calciomercato dei calciatori può portare a delle novità.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano la possibile mossa che pensa di fare il club nerazzurro in vista della prossima stagione perché ci sono ora dei risvolti che possono seriamente cambiare il volto futuro dell’Inter che può ritrovarsi in una situazione che possa andare sempre di più verso un cambiamento. Ci sono delle novità che riguardano la mossa della società che pensa ora di dare il via ad una piccola rivoluzione.

Nei giorni scorsi il presidente Marotta ha annunciato che c’è la volontà di costruire qualcosa di importante per il futuro dell’Inter provando a dare continuità di risultati, ma c’è da capire come possano andare le cose questa stagione partendo dal calciomercato. C’è la chiara possibilità di dover cambiare volto rispetto gli ultimi anni e attenzione alle sorprese.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano la scelta che può fare ora il club in vista dei prossimi mesi di mercato, perché ci sono voci che circolano in merito alla decisione da parte del club di puntare ancora sui migliori giocatori della rosa, ma alcuni di questi possono pensare di andare via. Adesso Chivu dovrà prendere la situazione in mano e provare a cambiare qualcosa in casa Inter.

Calciomercato Inter: Thuram sacrificato, il nuovo bomber

Dopo un avvio di stagione da urlo di Marcus Thuram un calo impressionante sia dal punto di vista dei gol che delle prestazione e con lui anche l’Inter è andata calando fino a perdere ogni singolo trofeo per cui lottava.

Adesso con il nuovo allenatore le cose possono cambiare partendo dal modo di giocare ai calciatori stessi che scenderanno in campo e occhio anche al futuro di Thuram.

Ci sono voci riguardo alcuni giocatori che possono lasciare l’Inter e c’è un dubbio anche su Thuram se dovesse arrivare la maxi offerta. Per il club c’è la volontà di tenere tutti i migliori giocatori e ripartire da loro aggiungendo dei volti nuovi, occhio però alle scelte di Chivu.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport Thuram non è al meglio e non giocherà la prossima partita al Mondiale per Club. C’è la volontà da parte di Chivu di gestire le energie del suo attaccante e ora spera che possa arrivare Bonny il prima possibile per dare a loro la giusta alternanza in vista anche di tutta la prossima stagione.