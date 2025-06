Juventus: si infiamma il mercato, Napoli beffato

Un ritorno al passato per i bianconeri che hanno messo di nuovo nel mirino il calciatore che è pronto a trasferirsi alla Juve in questo mercato estivo 2025.

Un vecchio pallino di Giuntoli che a più riprese è stato accostato a diverse squadre di Serie A. Anche il Napoli di Conte si è mosso per prenderlo ma questa volta i bianconeri sono a lavoro per definire l’operazione prima di tutti.

Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare che può cambiare gli scenari futuri del club bianconero, alle prese anche con la questione legata al riscatto o meno di Conceicao.

La Juventus apre le porte all’arrivo del calciatore, che è stato seguito in passato anche da Cristiano Giuntoli che adesso non fa più parte della società bianconera. Il dirigente, che stava per prenderlo la scorsa estate, alla fine non ha chiuso l’accordo con il giocatore che ha poi firmato con il Chelsea.

Questa volta i discorsi sono ben avviati con la società bianconera che è pronta a fare un sacrificio per portare alla corte di Tudor il calciatore, che può essere un elemento più che valido capace di fare la differenza nello scacchiere tattico del tecnico croato.

Calciomercato Juventus: firma con i bianconeri? Napoli beffata

Nelle ultime ore, considerate le difficoltà per arrivare a Ndoye del Bologna, anche il Napoli aveva iniziato a pensare al giocatore con Antonio Conte disposto a scommettere su di lui per la prossima stagione.

L’ultimo anno al Chelsea, infatti, non è stato positivo per Sancho che è tornato di proprietà del Manchester United che adesso cerca un’altra pretendente.

L’idea dei Red Devils è quella di cedere il ragazzo che non rientra nei piani di Amorim. Ecco perché i bianconeri si sono fatti di nuovo sotto per portare alla Juventus Sancho.

Sancho alla Juventus? Cosa sta succedendo

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto su questa trattativa che riguarda i bianconeri, che sono fortemente interessati a Jadon Sancho. Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi dialoghi con i Red Devils, che sono pronti a cedere il calciatore che è reduce da 5 reti nella passata stagione con la maglia del Chelsea.

Sull’esterno inglese c’è anche il Napoli di Conte che l’ha individuato come alternativa a Ndoye. Si prospetta, dunque, un derby tutto italiano per Sancho che vede finalmente la Serie A come sua prossima destinazione.