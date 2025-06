Primo regalo per Tudor, dal Milan alla Juve: non è Theo!

La Juventus pronta a fare shopping dal Milan per accontentare Tudor. Nel mirino, però, non c’è Theo Hernandez.

Un nuovo centravanti capace di raccogliere il testimone lasciato da Dusan Vlahovic ma anche diversi colpi volti a rimpolpare il reparto difensivo. Ha le idee chiare la Juventus, intenzionata ad intervenire in maniera concreta sul mercato allo scopo di portare a Torino elementi di qualità in grado di rendere più competitivo l’attuale gruppo. Ad occuparsi delle operazioni (in attesa della nomina del nuovo Ds) ci penserà il duo composto dal neo direttore generale Damien Comolli e dal suo braccio destro Giorgio Chiellini, pronti a fare shopping nel Milan: nel mirino, però, non c’è Theo Hernandez bensì un altro top player rossonero.

Si tratta di Fikayo Tomori, inserito nella lista dei giocatori ritenuti sacrificabili da Massimiliano Allegri. Il 27enne inglese, in realtà, già a gennaio era stato ad un passo dai bianconeri che, nella circostanza, avevano messo sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 20. L’affare, alla fine, non si è concretizzato con la Vecchia Signora che ha poi provveduto a spostare i propri riflettori su Lloyd Kelly.

L’interesse nei confronti del classe 1997, in ogni caso, è rimasto quanto mai vivo. L’affare, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, ha diverse chance di concretizzarsi. In primis perché il Milan, alla luce della stagione incolore da lui vissuta, non lo considera più incedibile. L’ex Chelsea ha sì totalizzato 35 presenze complessive di cui 31 da titolare tuttavia ha faticato a raggiungere gli standard qualitativi toccati in passato, andando incontro a numerose prestazioni incolori che hanno fatto mugugnare il pubblico.

Igor Tudor, inoltre, apprezza molto Tomori. Kelly, fin qui, non ha convinto in pieno e, al momento, non è ancora chiaro quando Gleison Bremer potrà tornare a giocare: da qui la richiesta, avanzata dal croato al management, di provare a prenderlo. I contatti sono destinati ad entrare nel vivo a stretto giro di posta. Il futuro di Theo Hernandez, per il quale di recente si era parlato di un possibile trasferimento alla Juve in caso di partenza di Andrea Cambiaso al Manchester City, resta invece in stand-by.

La pista che portava al Real Madrid è sfumata, così come quella che conduceva all’Atletico. Resta in piedi l’opzione Al-Hilal, poco gradita al terzino francese che preferirebbe rimanere in Europa.