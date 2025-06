Scambio Koopmeiners-Dybala: “Tutto fatto”

Una rivelazione arrivata poche ore fa che ha lasciato di stucco i tifosi di Juventus e Roma: Dybala-Koopmeiners, annuncio pazzesco

In via ufficiale il calciomercato estivo non ha ancora aperto ufficialmente i battenti. Ad eccezione dei club che hanno potuto usufruire di dieci giorni extra ad inizio giugno, ogni movimento andrà messo nero su bianco a partire dal prossimo 1 luglio. Le big di Serie A, in tal senso, hanno in mente diverse idee.

C’è la Juventus che, dopo aver vissuto una stagione complicata, è ripartita da una vera e proprio rivoluzione ai piani alti. L’approdo di Damien Comolli ha cambiato in parte la visione per il futuro della Vecchia Signora che, a questo punto, al di là delle novità che arriveranno nei prossimi mesi è ripartita da una certezza. Igor Tudor è stato premiato dopo aver fatto benissimo alla guida dei bianconeri, conducendo la Juve al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario che, conti alla mano, influirà parecchio sulle prossime entrate.

D’altro canto anche la Roma ha cambiato molto. L’addio di Claudio Ranieri è stato un duro colpo, ‘preparato’ da tempo. Al suo posto uno dei migliori tecnici in circolazione, Gian Piero Gasperini, reduce dalla lunga e straordinaria avventura alla guida dell’Atalanta. Roma e Juventus rischiano dunque di candidarsi tra le squadre che cambieranno di più da qui fino a fine agosto: uno scenario che già sta portando avanti un rumor di mercato semplicemente pazzesco.

Paulo Dybala, di nuovo, a Torino. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ha scatenato le indiscrezioni secondo cui la ‘Joya’ potrebbe salutare la Capitale per tornare nel club che lo ha reso grande. Sullo sfondo, uno scambio a dir poco clamoroso: ecco tutta la verità.

Koopmeiners per Dybala: l’annuncio è già arrivato

Paulo Dybala, al netto dell’ultimissimo periodo, alla Juventus ha lasciato un ricordo più che positivo. In molti, tra i tifosi della Vecchia Signora, hanno rimpianto il suo addio a zero nell’estate 2022.

Ora la voce, la fantasiosa indiscrezione, che narrerebbe di un ritorno a ‘casa’ dell’argentino con Teun Koopmeiners, fedelissimo di Gasperini, finire invece in maglia giallorossa. A fare chiarezza, in maniera piuttosto ironica, lo scrittore Graziano Carugo Campi che non ha usato mezzi termini per descrivere queste presunte indiscrezioni che riguarderebbero il ritorno di Dybala dopo tre anni alla Juve. “Koopmeiners alla Roma, Dybala alla Juve. Tutto fatto: si attende solo l’uscita di Football Manager 2026”.

Questa la frase di Carugo Campi che dice praticamente tutto, tirando in ballo il noto videogioco gestionale per portare a termine una fantasiosa operazione del genere. Nonostante Koopmeiners piaccia e molto a Gasperini, l’idea di uno scambio tra l’olandese e l’argentino appare dunque quantomeno improbabile. Staremo a vedere – visto che le vie del mercato sono infinite – se dalla fantasia si passerà presto alla realtà.