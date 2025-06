Vicario dopo Donnarumma: ritorno choc in Serie A

Guglielmo Vicario potrebbe tornare in Serie A quest’estate: dopo Donnarumma, il top club adesso vuole lui

La vittoria dell’Europa League con il Tottenham potrebbe essere stata l’ultima gioia in Inghilterra per Guglielmo Vicario che starebbe pensando di tornare in Italia dopo un’avventura tutt’altro che soddisfacente.

Secondo quanto riportato dal noto sito inglese TBR Football, gli Spurs intendono effettuare una piccola rivoluzione quest’estate dopo l’addio di Ange Postecoglou per dare al neo tecnico Thomas Frank una squadra più adatta alla sua idea di gioco. In questa piccola rivoluzione rientra anche Vicario che era considerato dall’ex allenatore degli Spurs un giocatore di grande importanza ed il suo esonero rischia di cambiare del tutto il suo futuro.

L’ex portiere dell’Empoli si starebbe già guardando intorno avendo capito che per il Tottenham non è più intoccabile e dopo due anni potrebbe fare il suo ritorno in Italia. Negli ultimi mesi, Vicario era già stato accostato ad alcuni club italiani, ma secondo il sito britannico adesso sulle sue tracce si sarebbe messo un top club del nostro campionato.

Su Vicario ci sarebbe infatti l’interesse del Milan che sta sondando vari profili per sostituire Mike Maignan che è considerato ancora in partenza.

Milan, occhi su Vicario per il post Maignan: il Tottenham pronto a cederlo

Sebbene il trasferimento al Chelsea sia saltato, Mike Maignan è ancora da considerare in uscita dal Milan. I rossoneri sanno che il portiere francese potrebbe lasciare Milano da un momento all’altro ed hanno già iniziato a guardarsi intorno per trovare un sostituto adeguato. Secondo quanto riportato da TBR Football, nella lista del Milan ci sarebbe anche Guglielmo Vicario che il Tottenham ritiene adesso cedibile dopo l’esonero di Postecoglou.

L’estremo difensore era molto stimato dall’allenatore australiano, ma ora che non c’è più le cose sono cambiate ed il Milan è pronto ad entrare in scena. Stando a quanto riferito dal sito britannico, gli Spurs sono disposti a cedere Vicario ad un buon prezzo ed i rossoneri lo hanno inserito tra gli obiettivi per la porta qualora Maignan dovesse lasciare il club.

L’arrivo di Vicario a Milano dipende dunque dal futuro del portiere francese, oggi più in bilico che mai. Una volta che sarà tutto definito, allora il Milan potrà lanciare l’assalto a Vicario per riportare l’ex portiere dell’Empoli in Italia dopo due anni dal suo addio. Per sostituire Vicario, invece, il Tottenham potrebbe dare fiducia al giovane Antonin Kinsky, acquistato a gennaio, o tornare direttamente sul mercato, anche se per il momento non ci sono nomi concreti nella mente della dirigenza.

Tornando al Milan, il noto sito inglese ha anche rivelato un clamoroso retroscena. I rossoneri, infatti, avrebbero voluto riportare Gianluigi Donnarumma a Milanello, ma il fatto che sia ad un passo dal rinnovo con il PSG rende il tutto praticamente impossibile. Da qui è nata l’idea Vicario che rappresenterebbe dunque il piano B del Diavolo per la propria porta.