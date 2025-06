Addio Carnesecchi: lo scambio è tutto italiano

Carnesecchi potrebbe lasciare in questa estate l’Atalanta per un affare che vede coinvolto anche un altro italiano: un valzer di portieri davvero pazzesco

Il classe 2000 è stato insieme a Svilar il miglior interprete del ruolo nella passata stagione e a 25 anni potrebbe essere arrivato il momento del grande salto, magari all’estero. Su Carnesecchi si è fiondata una squadra importantissima della Premier League.

In questa lunga estate potremmo assistere ad un valzer dei portieri davvero pazzesco, considerando che ci sono diverse squadre pronte a cambiare il proprio numero 1. Chi ha sistemato il rinnovo di contratto del proprio estremo difensore è la Roma di Ranieri e Gasperini, che dopo qualche difficoltà di troppo nella trattativa ha deciso di venire incontro a Svilar e prolungargli l’accordo per altri probabili 4 anni. I giallorossi stavano già sondando il mercato per capire chi sarebbe potuto essere il sostituto. Una cosa del genere la sta facendo il Milan, che invece non tratterrà Mike Maignan, ormai promesso sposo del Chelsea.

Il francese potrebbe partire da un momento all’altro e Tare si sta organizzando per consegnare ad Allegri un nome all’altezza. L’ultima pista porta in Inghilterra e più precisamente a Londra, sponda Tottenham. Si perché al Diavolo piace e non poco Guglielmo Vicario, portiere che con le sue parate ha contribuito in modo decisivo alla conquista dell’Europa League contro il Manchester United. Quest’anno sono stati 13 i cleansheet dell’ex Empoli e di certo è un dato da non sottovalutare.

Il Milan pensa a Vicario per il dopo Maignan: il Tottenham si fionda su Carnesecchi

Se davvero Vicario dovesse prendere la via di Milano, il Tottenham avrebbe bisogno di rimpiazzarlo con un nome di livello. Il tecnico Thomas Frank avrebbe individuato in Carnesecchi proprio il profilo giusto. L’età è perfetta, 25 anni, così come il talento, paragonabile a quello di Vicario. Con ampi margini di miglioramento si può anche sperare di prendere un top assoluto in prospettiva e di sistemare il ruolo per molti anni.

L’Atalanta chiede non meno di 30 milioni ma secondo quanto riportato dalla stampa britannica la trattativa è viva e in divenire. Il ragazzo gradirebbe provare un’esperienza in Premier League e avrebbe anche l’opportunità di giocare ugualmente la Champions League. Bisognerà capire se alla fine questo mega valzer dei numeri 1 verrà innescato da una prima cessione, ovvero quella di Maignan al Chelsea. A cascata poi tutto il resto.