Allegri è stato chiaro: vuole tenere questi due difensori

Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan con in costante contatto per cercare di decidere le mosse di mercato da attuare in vista della prossima stagione.

Sono diverse le operazioni in ballo in questo momento per il Milan con i rossoneri che sono divisi tra cessioni e arrivi che dovranno sistemare l’organico a disposizione dell’ex allenatore della Juventus.

Chiuso l’acquisto di Luka Modric che arriverà a zero dopo il mondiale per club da disputare con il Real Madrid, il Milan è pronto a chiudere altri colpi in entrata non prima però di aver ceduto alcuni calciatori. Al momento sono state ufficializzate le partenze di Zeroli, in prestito al Monza, Reijnders, passato al Manchester City, Pellegrino, andato al Boca Juniors e di Kalulu, riscattato dalla Juventus. Ancora poche per un organico troppo ampio per un club che non dovrà affrontare le coppe europee durante la prossima annata. Allegri è quindi chiamato a scegliere chi tenere mentre per gli altri giocatori in rosa ci sarà la possibilità di cambiare maglia.

Il Milan blinda due giocatori: non ci sarà cessione in difesa

Per quello che riguarda il reparto difensivo centrale il Milan ha le idee ben chiare su chi tenere e chi cedere. Allegri ha fatto i nomi di chi vuole tenere nella rosa della prossima stagione e si tratta di Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. Possibili quindi le cessioni di Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Pavlovic e Gabbia saranno quindi due punti fermi della rosa del Milan in vista della prossima stagione con Allegri che appare pronto a fare affidamento su di loro per il prossimo campionato. Contestualmente il tecnico è pronto a chiedere due acquisti per completare il reparto con Giovanni Leoni che appare uno dei principali obiettivi della società rossonera.

Malick Thiaw ha diverso mercato, in particolare all’estero. Il giovane difensore tedesco piace molto al Bayer Leverkusen e non è da escludere che possa nascere una trattativa per facilitare l’arrivo di Granit Xhaka nel centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Sulle tracce dell’ex Schalke 04 ci sarebbe anche il Bayern Monaco che però al momento non ha ancora palesato il suo interesse come fatto invece per Rafael Leao.

Possibile l’addio di Tomori con l’inglese che è finito nel mirino di un paio di squadre inglesi. Il centrale ex Chelsea piace sia al Tottenham che al Newcastle che dovrebbero sborsare circa 20 milioni di euro per arrivare al difensore del Milan che è da tempo anche nel mirino della Juventus.