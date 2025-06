Il Napoli prende la stella del Mondiale per Club: pronti 35 milioni

Colpo di scena, il Napoli si fionda sulla stella del Mondiale per Club: affare da 35 milioni, ci prova anche un’altra italiana

Il Mondiale per Club può diventare un’importante variabile per il calciomercato delle squadre europee, comprese quelle italiane. Lo dimostra una clamorosa voce di mercato rimbalzata con forza dalla Spagna nelle ultime ore. Una della stella della competizione che si sta giocando in America è infatti finita improvvisamente nel mirino del Napoli, pronto a investire addirittura 35 milioni di euro, per anticipare anche la concorrenza di un’altra italiana.

Che le partite del Mondiale potessero diventare una vetrina importante, soprattutto per quei giocatori che militano in squadre solitamente fuori dal giro del calcio europeo, quello che più attira le attenzioni dei tifosi, non è una sorpresa. Più sorprendente è che si possano però mettere in mostra anche giocatori delle squadre del Vecchio Continente, calciatori che, in teoria, dovrebbero già essere molto conosciuti dalle nostre parti.

Uno in particolare tra i calciatori delle europee ha brillato nelle gare del primo turno del Mondiale, se si escludono i soliti noti e i calciatori della Juventus, sicuramente grandi protagonisti. Ed è un talento giovane e di grande prospettiva che sarebbe finito in particolare nel mirino della squadra campione d’Italia, pronta a fare follie pur di portarlo a casa.

Super colpo per il Napoli, 35 milioni per la stella dei Mondiali: affare clamoroso

Paradossalmente, a dare grande visibilità a un giocatore che quest’anno ha fatto già grandi cose negli ultimi due anni nella Bundesliga austriaca è una stella del Red Bull Salisburgo.

Protagonista di un gol nella partita vinta dal club austriaco contro il Pachuca, Oscar Gloukh ha scatenato l’entusiasmo di tantissimi spettatori, dimostrando un talento fuori dal comune. Un talento che non è passato inosservato dalle parti di Napoli, come confermato da fonti spagnole.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, gli azzurri avrebbero infatti messo nel mirino il 21enne trequartista israeliano e sarebbero pronti a trattare con il Salisburgo, che chiede non meno di 45 milioni per liberarlo.

La società partenopea è però fiduciosa di poterlo portare a casa per qualcosa in meno, circa 35 milioni di euro. Una somma importante per cercare di anticipare anche la concorrenza, considerando che altre squadre hanno messo gli occhi sul talento israeliano. Tra questi anche la Fiorentina, che potrebbe inserirsi nell’affare tra Napoli e Salisburgo per regalare a Pioli un calciatore dal potenziale quasi illimitato.