L’Inter si arrende subito alla Juve, pazzesco!

Il club nerazzurro, dopo le delusioni della scorsa stagione, incassa subito un’altra batosta: la beffa è servita dalla rivale storica

Si è parlato tanto, e giustamente, dell’importanza della partecipazione alle Coppe europee (in particolare alla Champions League, competizione che garantisce alle società quegli introiti utili a poter poi sviluppare un mercato di un certo livello) come garanzia di una condizione economica congrua con gli ambiziosi obiettivi di ciascuna società.

Di frequente si ascoltano, relativamente alle big del nostro calcio, discorsi imperniati sulla necessità di staccare il pass per l’Europa che conta, conditio sine qua non per una campagna trasferimenti che possa prescindere da qualche cessione eccellente.

Valga per tutti il caso del Milan, club che, coln lo zoppicante cammino in campionato nella stagione appena conclusa, non è riuscito a qualificarsi per alcuna competizione continentale. Il risultato è stato immediato: il Manchester City ha portato il suo milionario assalto a Tijjani Reijnders, trovando nel club rossonero un interlocutore che di fatto non ha potuto opporsi alla cessione.

Anche la Roma, che fino all’ultimo ha conteso alla Juve un posto in Champions League, avrebbe avuto la necessità di staccare il pass per il quarto posto per evitare dei possibili dolorosi sacrifici tecnici: da Ndicka a Svilar, infatti, nella Capitale si parla da settimane di un possibile big da sacrificare sull’altare del bilancio.

Chi non ha problemi di questo tipo, nonostante l’elevato monte ingaggi, è l’Inter, forte dei tanti introiti derivanti dallo splendido cammino in Champions League, a prescindere dal traumatico esito della finale contro il PSG. Lo stesso club nerazzurro, parlando delle diverse voci che compongono i suoi ricavi, può contare anche su un vantaggioso accordo economico col suo sponsor tecnico.

Ricavi da sponsor tecnico: la Juve batte i nerazzurri

Come noto, la squadra milanese può contare sulla ricca partnership con Nike, il colosso americano che garantisce al club di Viale della Liberazione qualcosa come 21,2 milioni di euro l’anno. In un contesto di tipo europeo però, ma anche in confronto con altri sodalizi italiani, l’Inter non è certo nelle primissime posizioni nella classifica dei ricavi da sponsor tecnico.

La Juventus, come riferito da Calcio&Finanza, è infatti l’unica squadra italiana presente nella Top 10 dei ricavi da sponsor tecnico. La partenership con Adidas permette alla ‘Vecchia Signora‘ di incassare circa 46 milioni di euro a stagione. Praticamente più del doppio rispetto a quanto incassa l’Inter. Il podio europeo è formato da Real Madrid (Adidas, 120 milioni di euro), Barcellona (Nike, 105 milioni di euro e Manchester United (Adidas, 105 milioni di euro).

In Italia anche il Milan, grazie all’accordo con Puma, incassa più dell’Inter (25,16 milioni), mentre sotto i nerazzurri ecco la Roma, che con Adidas porta a casa 5 milioni di euro l’anno.