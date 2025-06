Saluta il Milan e si trasferisce a Torino: è finita

Addio ormai certo al Milan, è pronto a viaggiare verso Torino: è tutto finito, i rossoneri hanno deciso di lasciarlo andare via

Quella che il Milan si appresta a vivere sarà un’estate bollente. Mesi caldissimi, all’insegna dell’ennesima rivoluzione, per la società rossonera: il motivo è presto detto. Dopo l’ultima terrificante stagione, serve ripartire costruendo una squadra forte, completa ed in grado di competere subito per lo Scudetto. A maggior ragione visto il mancato accesso alla prossima Champions League.

A Igli Tare il compito di imbastire una campagna acquisti degna di questo nome, che possa riavvicinare i tifosi rossoneri e allo stesso tempo accontentare il rientrante Massimiliano Allegri. A undici anni dal suo addio al ‘Diavolo’ è chiaro che l’allenatore livornese si ritrova in mano un gruppo straordinariamente diverso, che ha sulle spalle mesi difficili ed una serie di batoste difficili da mandare giù. Il 7 luglio i rossoneri si ritroveranno a Milanello per cominciare la nuova stagione e programmare la tourneè orientale dove affronterà tra le altre Arsenal, Liverpool e Perth Glory.

Nel frattempo è evidente come sia il calciomercato a tenere banco maggiormente in quel di Via Aldo Rossi. E al di là della firma ormai scontata di Luka Modric, che si legherà al Milan per un anno ma solo dopo la fine del Mondiale per Club che sta giocando col Real Madrid, sono sicuramente gli addii a tenere maggiormente banco in casa Milan. Da quello di Reijnders, già ufficiale da diverse settimane, passando per i dubbi – enormi – sulle permanenze di Maignan e Theo Hernandez.

Dal Milan al Torino: ci siamo

La dirigenza meneghina deve però fare i conti pure con altre spinose situazioni in uscita. Ed in effetti alcune decisioni Tare sembra averle già prese, consapevole di quelli che saranno poi i colpi in entrata da consegnare il prima possibile a Massimiliano Allegri.

Chi non vestirà più la maglia del Milan è Riccardo Sottil. Il figlio d’arte è arrivato in prestito lo scorso gennaio dalla Fiorentina, non riuscendo però a trovare troppo spazio alla corte di Sergio Conceicao. L’esteno classe ’99 ha fatto rientro in Toscana dopo il prestito in maglia rossonera e ora cerca una nuova soluzione per giocare con continuità, cosa non riuscita al Milan.

Il Torino sembrerebbe poter essere la pista più calda, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport‘. Il dt Vagnati sta cercando un sostituto di Elmas e vedrebbe in Sottil il profilo ideale, capace di giocare su entrambe le fasce e con caratteristiche tecniche ritenute perfette per il gioco di Baroni.