Serie A: è già finita con il mister, firma con un’altra italiana

Si cambia ancor prima di iniziare. E’ questo lo scenario che si sta prefigurando con l’allenatore che ha deciso di firmare per un’altra squadra di Serie A: ecco quale.

Arrivano conferme sulla scelta del tecnico che è pronto a salutare per intrprendere una nuova avventura. Ci sono delle importanti novità relative a questo cambio di rotta nella carriera del mister che ha deciso di svolgere un altro ruolo: ecco dove.

E’ il giornalista nonché direttore di Sportitalia Michele Criscitiello a dare la notizia relativa all’addio del mister che ha deciso di interrompere la strada con il nuovo club.

Una scelta particolare da parte del tecnico che proseguirà l’esperienza in Serie A, ecco dove.

Calciomercato Serie A: il mister saluta, dove sta andando

Manca ancora tanto all’inizio della nuova stagione. I giocatori, attualmente, si stanno ancora godendo le vacanze con i primi ritiri che scateranno nel mese di luglio.

Intanto, c’è qualche novità relativa alla prossima guida tecnica del club di Serie A con il club che ha deciso di cambiare allenatore ed affidarsi ad una figura d’esperienza che è reduce dall’anno alla Lazio.

Con Marco Baroni a Torino doveva arrivare un nutrito staff del mister, che l’ha seguito in questi anni nelle varie esperienze che ha avuto. Ed invece, un po’ a sorpresa, il suo vice ha deciso di lasciarlo.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima avventura a Torino Baroni non avrà Del Rosso. Una scelta professionale diversa per il tecnico che sarà comunque protagonista in Serie A.

Torino: Del Rosso non farà parte dello staff di Baroni, va a Lecce con Di Francesco

Ecco il tweet di Michele Criscitiello che attraverso il suo profilo X ha reso noto i dettagli di questo addio da parte dell’assistente di Baroni che tornerà di nuovo a Lecce.

“Un duro colpo per il presidente del Torino Cairo, che aveva scommesso tanto su Baroni. L’allenatore, infatti, per la prossima stagione perde un pezzo importante del suo staff. Il vice Del Rosso ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale a Lecce e sarà il nuovo collaboratore di Eusebio Di Francesco. E’ un particolare che non bisogna trascurare, perché la figura di Del Rosso era molto importante, visto che curava molto bene la fase difensiva”.