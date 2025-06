Sganciata la bomba su Donnarumma, svolta totale: c’è l’ultimatum!

Il portierone azzurro, fresco di trionfo in Champions League col PSG, deve decidere il suo futuro: grandi novità in arrivo

Da (quasi) indesiderato ad eroe. Da portiere che il pur ottimo Luis Enrique – artefice principale della costruzione di un giocattolo dal meccanismo quasi perfetto – aveva perfino relegato in panchina per qualche partita di campionato prima di Natale, a fattore determinante per il successo di un club che da anni conviveva con l’ossessione Champions League.

Si è preso tutte le rivincite che avrebbe voluto prendersi, Gigio Donnarumma, con la sonante vittoria di Monaco di Baviera cha ha incoronato il PSG regina d’Europa per la stagione 2024/25. Il nativo di Castellammare di Stabia ha risposto così, con qualche stagione di ritardo, a chi aveva criticato la sua scelta di lasciare il Milan, che proprio nel primo anno senza di lui avrebbe poi conquistato il suo 19esimo Scudetto anche grazie alle prodezze del suo erede Mike Maignan.

il portierone, punto fermo della Nazionale italiana con cui ha conquistato uno storico Europeo nel luglio del 2021, ha messo a tacere anche tutti coloro che gli avevano attribuito le responsabilità dell’eliminazione dei francesi dalla Champions del 2022, quella dello ‘scippo’ di Benzema ai suoi danni, nella maledetta, per Gigio, partita della rimonta Merengue ai danni della sua squadra.

Si è riscattato con gli interessi, il campano, trascinando a suon di parate il suo club all’ultimo atto della kermesse europea. Non c’è stato bisogno della sua classe poi in finale, grazie al dominio incontrastato dei suoi compagni contro un’Inter inerme.

Celebrato e glorificato dalla stampa francese, Donnarumma riflette sul suo futuro: il contratto in scadenza a giugno 2026 fa infatti gola a mezza Europa. Big italiane comprese.

A Parigi, dopo tante critiche, sembra si siano accorti forse troppo tardi del reale valore dell’enfant prodige ex Milan. La dirigenza transalpina ha già avanzato al portiere una proposta per il rinnovo di contratto in essere, ma Gigio traccheggia. Prende tempo. Consapevole che forse questa potrebbe essere un’occasione propizia per tornare in Italia, dove Juventus ed Inter farebbero carte false pur di ingaggiarlo, nonostante lo stipendio da quasi 12 milioni netti l’anno sia un discreto spauracchio.

Negli ultimi giorni il PSG, che teme di perdere il suo campione a ‘zero’ tra un anno, ha lanciato una sorta di ultimatum al portiere. O firma subito o si procederà con la cessione anticipata.

🚨🆕 #PSG 🇮🇹 #TransferNews

Gianluigi Donnarumma’s PSG future remains uncertain.

🫵 With just 12 months left on his deal, the club has issued a “sign or be sold” ultimatum.

👀Manchester United and Manchester City are monitoring, while Chelsea remain the only PL side actively… https://t.co/cjGhLB9QQx pic.twitter.com/cqq7C07ADJ

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 19, 2025