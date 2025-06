Simeone ha un nuovo accordo in Serie A: l’ha convinto papà Diego

Le strade del Cholito Simeone e del Napoli dovrebbero separarsi nel corso di questo calciomercato dopo tre stagioni intense.

L’attaccante argentino non rientra più nei piani di Antonio Conte, ed il fatto che il club partenopeo sia prossimo a definire l’arrivo di Lorenzo Lucca lo conferma ulteriormente. Il figlio d’arte ha dunque bisogno di una nuova avventura e di nuovi stimoli, sempre in Serie A, dove ad aspettarlo ci sarebbe una vecchia squadra di papà Diego, che da genitore, prima che allenatore, gli avrebbe consigliato di accettare per rilanciarsi una volta e per tutte, anche in ottica Nazionale.

Simeone ha un nuovo accordo in Serie A

Anche le più belle storie d’amore possono avere una fine, e questo è il caso del Cholito Simeone e del Napoli. Da quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina partenopea l’attaccante è stato utilizzato con il contagocce, impiego non sufficiente per un calciatore assetato di gloria e gol come l’argentino.

Per questo motivo le strade del Napoli e di Simeone si separeranno nel corso di quest’estate di calciomercato, con il figlio d’arte che avrebbe anche già ricevuto diverse proposte interessanti non solo dall’estero, ma anche e soprattutto dalla Serie A. Fra le tante vi è anche quella di una squadra nella quale ha giocato papà Diego, società storica, ricca di ambizioni e con un tifo passionale proprio come quello partenopeo. Essendo comunque un calciatore del Napoli, il Cholito si starebbe prendendo tutto il tempo necessario a disposizione per prendere questa decisione, ma la sensazione è che l’influenza del padre possa fare effetto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il Pisa sogna il Cholito Simeone per il ritorno in Serie A, sicuro di poter fare per l’appunto affidamento sulla buona parola di papà Diego, che da calciatore ha giocato con la casacca nerazzurra per due stagioni, totalizzando 62 presenze, 6 gol ed un assist.

Simeone lo convince papà Diego

Simeone potrebbe dunque essere convinto a sposare la causa Pisa grazie al papà Diego, che comunque lascerà libero nella sua decisione il figlio, ad oggi ancora indeciso.

Il Cholito sarebbe infatti alla ricerca di un’avventura che lo faccia tornare a sentire vivo, oltre che al centro di un progetto tecnico ambizioso ed importante. Ovviamente Pisa potrebbe garantirgli queste cose, anche se non sarebbe l’unica opzione concreta in Serie A. Oltre ai nerazzurri, infatti, si parlerebbe di un forte interesse non solo del Torino ma anche della Lazio di Maurizio Sarri, che potrebbe puntare proprio su Simeone nel momento in cui si dovesse (a sorpresa) concretizzare l’addio del Taty Castellanos. Staremo a vedere.