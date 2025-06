Tragedia allo stadio: 3 morti durante i festeggiamenti per il titolo

Questa giornata di festa memorabile è stata macchiata da uno degli episodi più struggenti nella storia del calcio nazionale.

Duranti i festeggiamenti per la vittoria del titolo della squadra, infatti, le forze dell’ordine non sono riuscite a tenere a bada l’entusiasmo sfrenato dei tifosi, che si sono lasciati andare a festeggiamenti anche eccessivi che hanno causato delle conseguenze importanti e permanenti nei ricordi di tutte le persone coinvolte.

Si parla infatti di decine di tifosi feriti, alcuni dei quali ricoverati in ospedale altri invece fortunatamente illesi, ma anche di 3 morti, ed è questo il dato più sconcertante.

Tragedia allo stadio durante i festeggiamenti del titolo

Giornate del genere dovrebbero essere raccontante a figli e nipoti, anche perché quanto la tua squadra del cuore vince un titolo così importante la gioia è talmente irrefrenabile da doverla raccontare di generazione in generazione. C’è chi lo potrà fare, chi invece no, semplicemente perché il destino ha deciso di prendere in mano la situazione ed essere crudele.

Essenzialmente nel corso dei festeggiamenti per il titolo della squadra 3 tifosi sono morti per via di un incidente che ha comunque visto coinvolte oltre una trentina di persone. Sicuramente l’euforia poteva andare controllata, ma la situazione è immediatamente sfuggita di mano alle forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che assistere inermi ad uno scenario apocalittico, perché di questo stiamo parlando. Ovviamente si è fatto il possibile per cercare di soccorre le persone rimaste coinvolte, ma per alcune di loro, per l’appunto, non c’è stato niente da fare.

Il tutto è successo in Algeria, allo stadio “Stadio 5 Juillet 1962“, impianto dove il MC Algeri stava festeggiando la vittoria del suo secondo titolo nazionale consecutivo. A riportarlo i colleghi di TMW, che hanno anche spiegato la tragica dinamica che ha visto poi questi 3 tifosi perdere la vita in un giorno che doveva essere memorabile, e di gioia.

3 tifosi hanno perso la vita: la ricostruzione

Per il secondo anno consecutivo il MC Algeri si è laureato campione d’Algeria, ma a differenza della passata stagione non c’è nulla da festeggiare questa volta, visto che durante la cerimonia tre tifosi hanno perso la vita.

I colleghi di TMW hanno ricostruito lo straziante episodio, riportando che durante i festeggiamenti in campo una decina di tifosi sono precipitati dal secondo anello dello “Stadio 5 Juillet 1962″ a causa del fatto che una barriera di sicurezza dell’impianto ha ceduto. Il bollettino parla di 3 morti e oltre trentina feriti, con le persone che sono state divise in ben tre ospedali differenti.