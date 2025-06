“Un genio, sarebbe perfetto”, scelto De Zerbi, arriva dopo il Mondiale

E’ considerato uno dei giovani allenatori più emergenti di questi anni Roberto De Zerbi che ha lasciato l’Italia per torvare fortuna all’estero e adesso ci sono delle nuove notizie su di lui.

Il tecnico del Marsiglia proprio in questi ultimi mesi è stato nuovamente accostato al campionato italiano quando su di lui si sono palesati diversi interessi da parte di società storiche che hanno pensato di cambiare allenatore. Infatti, con i cambi in panchina di Milan, Roma e Inter proprio queste tre squadre hanno fatto più di un pensiero proprio su De Zerbi che per il momento è rimasto a Marsiglia.

Dopo i grandi anni in Premier League dove ha ottenuto grandi risultati con il Brighton per De Zerbi si è chiusa una prima stagione importante con il Marsiglia dove è arrivato alle spalle soltanto del dominante PSG quest’anno in campionato.

Adesso occhio a quelle che possono essere le scelte a sorpresa da parte di alcuni club che da un momento all’altro possono ritrovarsi in una nuova rivoluzione di panchine che può portare proprio alla scelta di puntare su De Zerbi come prossimo allenatore.

Calciomercato: un club punta su De Zerbi, l’annuncio del DS

Ci sono delle novità che arrivano di calciomercato grazie alle dichiarazioni del dirigente che ora fanno capire quello che può essere un tentativo di puntare forte su De Zerbi come nuovo allenatore dopo il Mondiale per Club.

Tra le varie scelte per la panchina in caso di addio dell’attuale allenatore ci sarebbe proprio De Zerbi che è un po’ il sogno del direttore sportivo che lo segue da diversi anni e lo apprezza come ha spiegato.