All-in Milan, Tare rilancia e chiude il primo acquisto

Ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano la scelta fatta dal Milan pronta a chiudere un nuovo acquisto nelle prossime ore con la società a lavoro per definire l’affare.

Occhio a quella che può essere la svolta definitiva che può portare alla scelta per una nuova strategia di mercato con il Milan che vuole fare di tutto per portare avanti una trattativa che può essere definita proprio nelle prossime ore considerando che ora c’è la volontà della società di spendere i soldi che sono in entrata perché sono diverse le operazioni che ha deciso di concludere il club rossonero.

Ci sono importanti notizie che portano alla scelta del Milan che è pronto a chiudere il primo acquisto per Allegri. La società vuole fare di tutto per accontentare l’allenatore il direttore sportivo Tare è a lavoro proprio in queste ore per concludere l’accordo in tempi stretti.

Decisiva può essere una partenza perché adesso il Milan venderà Theo Hernandez e con i suoi soldi il club può puntare su un nuovo profilo che sarebbe perfetto per il Milan di Allegri. La società può andare a piazzare il colpo dell’estate per andare a migliorare un reparto dove il club rossonero non si sente più al sicuro e serviranno dei nuovi innesti.

Calciomercato Milan: pronto un nuovo acquisto

Possibile chiusura già nelle prossime ore perché ci sono conferme in merito alla scelta che sembra aver fatto la società che è pronta ora a chiudere l’accordo definitivo. Secondo le ultime notizie adesso il Milan prepara un nuovo acquisto che può essere il primo dopo aver già bloccato Modric che però non potrà essere ufficiale finché non terminerà il Mondiale per Club.

Ci sono conferme che arrivano riguardo il blitz di Tare a Dusseldorf per chiudere l’operazione. Perché Granit Xhaka può diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha già ottenuto il sì del capitano della nazionale svizzera che andrà a firmare un contratto triennale a circa 4 milioni di euro a stagione.

Adesso i club devono terminare l’accordo tra di loro con il Bayer Leverkusen che dovrà rinunciare a uno dei giocatori più importanti della rosa. Si procede a piccoli passi perché il Milan ha ripreso i contatti con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Xhaka. Si può chiudere per circa 15 milioni di euro.