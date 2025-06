Arriva la super offerta DAZN, un anno gratis con l’acquisto di questo prodotto

Super offerta di DAZN per allargare ulteriormente la propria cerchia di abbonati: un anno gratis con l’acquisto di questo prodotto

Il Mondiale per Club che si sa disputando negli Stati Uniti è l’ultima grande esclusiva di DAZN per la stagione 2024-2025, ma la società britannica sta già ovviamente guardando al futuro ed al prossimo anno.

Dopo aver regalato un estate di calcio ai tifosi di tutto il mondo rendendo fruibile il Mondiale per Club in maniera totalmente gratuita, l’obiettivo di DAZN è ora quello di allargare la propria cerchia di abbonati. Nell’ultimo anno, sia per i costi degli abbonamenti che per il fenomeno della pirateria, i numeri non sono stati del tutto positivi per il DAZN Group e più volte l’ad della Serie A Luigi De Siervo ha invitato i tifosi a non utilizzare sistemi fraudolenti per guardare le partite, causando danni alle varie società.

Per questo motivo, DAZN ha annunciato una super offerta per tutti coloro che ancora non hanno sottoscritto un abbonamento ai propri piani, cercando di assestare un colpo duro alla pirateria. In un evento tenutosi a San Siro in collaborazione con la Haier e che ha visto la presenza di Diletta Leotta, punta di diamante di DAZN Italia, la piattaforma leader dell’intrattenimento sportivo ha fatto sapere che a partire dal 1° luglio sarà possibile ottenere 12 mesi di abbonamento a DAZN Standard totalmente gratuiti.

Un anno di calcio interamente gratuito quello messo sul piatto da DAZN, ma per ottenerlo andranno acquistati dei precisi prodotti dell’Haier che cercherà di sfruttare al meglio questa nuova partnership con la piattaforma,

DAZN gratis con i prodotti Haier: i dettagli della super offerta

La nuova stagione si sta pian piano avvicinando e per avere ulteriori abbonati DAZN ha preparato una super offerta grazie alla partnership strategica con la Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici. A partire dal 1° luglio, infatti, chiunque acquisti uno dei modelli di punta della gamma Haier tra cui Oled, QD-MiniLed e Qled, avrà la possibilità di ricevere 12 mei di abbonamento gratuito a DAZN Standard.

Ciò vuol dire che il o i fortunati nell’ottenere questo anno di abbonamento gratuito potrà godersi l’intera stagione sportiva senza alcun tipo di costo per poi decidere se abbonarsi per la stagione 2026-2027. Un’offerta davvero prelibata quella di DAZN che spera così di poter avere più abbonati e di poter dare vita ad una partnership duratura con Haier.

Grossa soddisfazione per questa iniziativa anche da parte della Haier stessa che ha fatto sapere come i nuovi prodotti saranno prima disponibili online (la vendita è iniziata il 20 giugno ndr.) e poi nei migliori negozi di elettronica. Il noto brand ha fatto sapere come, attraverso i propri prodotti di ultima generazione, regalerà a tutti i tifosi un nuovo modo di guardare il calcio che li farà rimanere a bocca aperta.