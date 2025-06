Colpo Mondiale, Ancelotti lo manda alla Juventus

La Juventus impegnata al Mondiale per Club è pronta a piazzare dei nuovi colpi in questa sessione di calciomercato in vista delle nuova stagione.

La società bianconera che ha deciso di continuare a lavorare con Igor Tudor in panchina per diversi anni andando a rinnovare il contratto dell’allenatore adesso pensa di fare le cose in grande e in modo diverso per il futuro. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che avrebbe pensato di fare la Juventus per un nuovo colpo.

Diversi i nomi dei giocatori che sono finiti nella lista del club bianconero che osserva attentamente quelli che possono essere i nuovi colpi in vista della prossima stagione e occhio alle sorprese. Ci sono dei giocatori su tutti che sembrano davvero ad un passo perché la Juventus è pronta ad un nuovo colpo.

Possibile assist di Carlo Ancelotti che può aiutare la Juve nell’acquisto di un giocatore che piace tanto e che da diversi mesi è finito nel mirino degli scout bianconeri che ora da molto più vicino stanno osservando le sue qualità.

Calciomercato Juventus: colpo Mondiale grazie ad Ancelotti

Carlo Ancelotti è diventato il nuovo ct della Nazionale del Brasile e proprio il suo arrivo è utile per aiutare magari anche alcuni club italiani a puntare su giocatori della Selecao che ha voglia di tornare ad essere protagonista in tutto il Mondo dopo anni davvero difficili dal punto di vista calcistico.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano la scelta della Juventus che vuole provare ad acquistare Wesley per la corsia destra. Il terzino di spinta brasiliano è uno dei protagonisti del Flamengo al Mondiale per Club e proprio su di lui sono arrivate delle dichiarazioni da parte del direttore sportivo del Flamengo, José Boto.

Il ds del club brasiliano ha commentato le voci di mercato su quello che è l’interesse concreto da parte di Juventus e Roma per il terzino destro Wesley. Boto ha parlato di un interesse ufficioso da parte dei due club italiani che ora sono in piena lotta per il colpo e che serviranno circa 30 milioni di euro per chiudere.