Sorpresa Vlahovic, SportMediaset: “Ha deciso dove giocherà”

C’è grande attesa per capire che futuro ci sarà per Dusan Vlahovic in scadenza con la Juve e con diverse occasioni di calciomercato che si sono aperte in questa finestra estiva.

A lavoro la Juventus che sa già che dovrà concludere diverse operazioni importanti e tra i vari nomi spuntano quelli di alcuni giocatori che possono arrivare in attacco al posto di Vlahovic. Il giovane attaccante serbo è in scadenza nel 2026 con i bianconeri e ora rischia davvero di poter concludere la sua avventura vista la situazione.

Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e attenzione quindi a quella che può essere una decisione che può cambiare il futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus che cerca di capire meglio come muoversi e gestire questa situazione che può portare ad una vera svolta di mercato.

In questo momento l’attaccante serbo dovrà trovare una nuova squadra per lasciare la Juventus visto che Vlahovic non sembra poter avere occasioni per prolungare il suo contratto con i bianconeri. La società ha provato a trattare con lui e il suo agente, ma le alte richieste economiche complicano la firma e anche quella che può essere una prossima destinazione. Si apre così un nuovo scenario che era stato escluso fino a questo momento perché può cambiare tutto per il giocatore.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Vlahovic

Ci sono delle nuove notizie che arrivano in merito alla scelta di Dusan Vlahovic che può lasciare la Juventus ma non subito. Il giocatore ha intenzione di arrivare ad un accordo economico importante cercando di guadagnare ancora queste cifre attuali (12 milioni a stagione).

Adesso ci sono delle novità che riguardano la scelta della società bianconera che valuta di andare a fare pressing sul giocatore per fargli prendere una scelta definitiva e capire poi come muoversi di conseguenza. Perché Vlahovic può bloccare il mercato della Juventus rifiutando qualsiasi tipo di trasferimento e restando fino a scadenza.

Secondo quanto rivelato da SportMediaset in questo momento la Juve ha appreso che Vlahovic ha già rifiutato 2 offerte da Galatasaray e Fenerbahce, oltre a respingere anche le proposte dei club dell’Arabia Saudita.

Così facendo si può creare un caso Dusan Vlahovic alla Juve con il centravanti classe 2000 che rischia di andare fino a scadenza di contratto e nel 2026 trovare la soluzione migliore possibile.