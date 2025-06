Calciomercato: primo acquisto dei bianconeri, è ufficiale

Arriva l’ufficialità da parte della società bianconera che ha annunciato il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Colpo a sorpresa da parte della dirigenza che già da tempo era sulle tracce del giovane talento, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 21.

Un acquisto in prospettiva per il club che coferma, ancora una volta, di essere fra le società italiane più attenta alla crescita dei giovani talenti. Un altro colpo importante per il club cha ha chiuso l’affare con il giocatore che ha firmato fino al 2030.

C’è, dunque, la volontà da parte della dirigenza di puntare con forza sul ragazzo che si troverà ad affrontare il campionato di Serie A nella prossima stagione, quasi da protagonista visto che in quel reparto l’allenatore non ha molta scelta.

Si chiude il primo acquisto per la società bianconera che ha ufficializzato l’arrivo del calciatore che dopo gli impegni con la Nazionale italiana Under 21 si unirà alla squadra per la prossima stagione.

Calciomercato: acquisto per i bianconeri che pescano dalla Serie B

Protagonista di un grande campionato con la squadra cadetta, è arrivato il grande salto per il difensore che è pronto a conquistare la scena anche in Serie A.

La società ha mostrato fiducia nei confronti del ragazzo che si appresta a sostituire uno dei migliori centrali del campionato che ha deciso di lasciare l’Italia per andare in Premier League.

La partenza di Bijol non ha creato particolari problemi al club visto che la società ha subito rimpiazzato il giocatore portando all’Udinese Bertola che è un giovane di belle speranze pronto per il salto di qualità.

Operazione conclusa in tempi record dalla società friulana che già da tempo covava questo acquisto, coni l ragazzo che era in scadenza di contratto con lo Spezia. Una volta conclusa la cessione di Bijol al Leeds, il club ha reso noto i dettagli dell’arrivo del difensore che andrà a sostituire lo sloveno.

Bertola Udinese: è ufficiale, sostituisce Bijol

Dopo la partenza del difensore centrale della Slovenia, l’Udinese ha subito trovato un sostituto puntando sul giovane italiano. Alla fine, la società ha definito l’accordo per l’arrivo del giocatore che era in scadenza dallo Spezia.

E così Bertola si unisce al club friulano a costo zero. Colpo importante per la società che ha messo a segno un grande acquisto in prospettiva, con il calciatore che era seguito anche da altre società di Serie A come la Juventus.