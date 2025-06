Dimarco, batosta terrificante in casa Inter: adesso è ufficiale

Dopo tante voci arriva l’ufficialità: brutto colpo per l’Inter, c’entra Federico Dimarco

Non è bastata la vittoria in rimonta contro l’Urawa Red Diamonds per riportare un po’ di sereno in casa Inter. O meglio, la serenità nel gruppo non sembra mancare, come confermato dalle dichiarazioni dell’allenatore Chivu o del capitano Lautaro. Mancano però le convinzioni e le energie psicofisiche che avevano permesso ai nerazzurri di dominare in Italia e in Europa per quasi due anni, nelle ultime stagioni. E se tutto questo non bastasse, è arrivata nelle ultime ore anche una batosta terrificante su Federico Dimarco.

L’esterno sinistro della Nazionale, uno dei grandi artefici dei successi della squadra allenata da Simone Inzaghi, ma anche uno dei principali capri espiatori per la tremenda sconfitta in finale di Champions, è stato infatti a lungo al centro di voci di mercato. Non in direzione Arabia, nonostante la stima che il tecnico oggi all’Al-Hilal prova nei suoi confronti.

Tra sussurri relativi alla Premier e qualche indiscrezione clamorosa, ma ormai di mesi fa, su un interessamento del Real Madrid, il suo nome ha fatto per diverso tempo il giro delle big europee. Proprio la finale di Champions sembrerebbe aver però raffreddato gli interessi dei grandi club su di lui, e se questo non bastasse, nelle ultime ore è arrivata una vera e propria batosta che potrebbe incidere ancora di più sul suo morale.

Colpo duro da digerire per Federico Dimarco: adesso è ufficiale, cosa è successo

Anche contro l’Urawa, ma più in generale nelle prime apparizioni al Mondiale per Club, il Federico Dimarco dei tempi migliori non si è visto. Sembra ormai evidente che il terzino sinistro ex Verona non stia vivendo un periodo di forma straordinario.

Di questo se ne sono accorti, probabilmente, molti suoi compagni e lo stesso tecnico Chivu, ma a ribadirlo chiaramente, e senza troppi giri di parole, è stato uno dei principali talent di DAZN, intervenuto ai microfoni dell’emittente per analizzare la sua situaizone.

Secondo Emanuele Giaccherini, uno dei problemi di questa Inter incerta è proprio infatti da ricercare nella condizione di Dimarco: “Non è al meglio né mentalmente né fisicamente. Ha sbagliato anche delle scelte molto facili. Il gol preso è frutto di una tranquillità eccessiva in fase di palleggio“.

Il problema, per l’Inter, è che le alternative a Dimarco in questo momento non sembrano poter garantire un rendimento molto superiore all’esterno azzurro. Motivo in più per stringere i denti e andare più avanti possibile, con la consapevolezza che arrivare fino in fondo al Mondiale non sarà semplicissimo.