Ha deluso, dopo un anno saluta il Milan in prestito

Cessione in prestito in vista in casa Milan con i rossoneri che sono vicini dal dire addio ad un calciatore che durante l’anno scorso ha deluso le aspettative di società e tifosi.

Il Milan si prepara ad un profondo cambiamento a livello di organico in vista della stagione che sta per partire con il club che ha già preso una decisione importante riguardante uno degli acquisti dello scorso anno.

Igli Tare è costantemente al lavoro a casa Milan per provare a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo albanese ha messo nel mirino diversi profili che potrebbero fare al caso del tecnico livornese ma la priorità al momento è quella di fare spazio e cedere quei calciatori che non rientrano nel progetto. Per un acquisto della scorsa stagione il destino appare segnato con la società pronta a dare l’ok alla sua partenza in prestito.

Cessione in prestito in casa Milan: i rossoneri salutano un difensore

Stando a quanto affermato da Luca Bianchin a La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a salutare Emerson Royal in prestito in vista della stagione che sta per prendere il via con i rossoneri intenzionati a rivalutare il cartellino del brasiliano. La stagione sottotono vissuta dall’ex Tottenham ed il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori durante la seconda parte di campionato hanno fatto abbassare notevolmente le sue quotazioni.

Il giornalista si è così espresso sulle colonne della rosea: “Emerson Royal saluterà quasi sicuramente in prestito e non a titolo definitivo. Hanno detto addio anche Kyle Walker e Joao Felix con il Milan che ha liberato importanti stipendi da destinare ad altre operazioni”. Il brasiliano cercherà quindi una nuova destinazione per il prossimo campionato con diverse squadre turche che lo avevano messo nel mirino.

Il laterale era finito nel mirino del Galatasaray durante lo scorso mercato invernale ma poi l’infortunio ha bloccato la sua partenza restando a Milanello per recuperare la forma migliore. La sensazione è che il calciatore non rientri nei piani di Massimiliano Allegri che sta cercando nuove soluzioni per la fascia destra a livello difensivo.

Un Milan che si appresta a cambiare profondamente nella rosa per cercare di rialzare la testa dopo una stagione molto difficile che ha regalato la sola soddisfazione della Supercoppa italiana. La scelta di Massimiliano Allegri è sintomo di come la dirigenza voglia rilanciare il club affidandosi anche ad un direttore sportivo esperto come Igli Tare.